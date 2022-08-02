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    首頁　>　臺北市

    傳游錫堃提早解隔見裴洛西 莊人祥：均依防疫規定辦理

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出將於今晚抵台，明將會晤總統蔡英文、立法院長游錫堃（見圖），但游錫堃確診武漢肺炎，目前人仍在加強版集中檢疫所，外傳指揮中心已研擬解套方式，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，原則都會依照相關防疫規定辦理。（資料照）

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出將於今晚抵台，明將會晤總統蔡英文、立法院長游錫堃（見圖），但游錫堃確診武漢肺炎，目前人仍在加強版集中檢疫所，外傳指揮中心已研擬解套方式，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，原則都會依照相關防疫規定辦理。（資料照）

    2022/08/02 14:49

    〔記者林惠琴／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出將於今晚抵台，明更將會晤總統蔡英文、立法院長游錫堃，但游錫堃確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）仍在加強版集中檢疫所，外傳中央流行疫情指揮中心已研擬解套方式，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，原則都會依照相關防疫規定來辦理。

    針對裴洛西來台、游錫堃是否提早解隔等相關問題，莊人祥指出，裴洛西是否來台及來台行程，指揮中心沒有進一步訊息分享，也沒有評論，至於確診解隔，原則都會依照相關防疫規定來辦理，其他細節涉及個案隱私的部分，沒有進一步評論。

    莊人祥說明，目前輕症確診解隔條件，在無症狀或症狀緩解下，只要距發病日或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔；或是距確診24小時以上，追蹤2次呼吸道檢體、快篩陰性，或距發病日、採檢日達5天追蹤1次呼吸道檢體、快篩陰性均適用。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，上述可提早解隔條件，不適用於居家照護的個案，也就是適用於住在加強版集中檢疫所或醫療院所的個案，必須由醫事人員執行採檢作業。

    針對游錫堃入住加強版集中檢疫所原因，莊人祥說明，原則上，70歲以上就符合資格。羅一鈞也補充，目前入住加強版集中檢疫所或防疫旅館的條件為70歲以上、65至69歲獨居、懷孕達36週以上、3至12個月高燒超過39度等。

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