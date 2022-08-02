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    首頁　>　臺北市

    染疫中重症+84 2男童MIS-C加護病房治療中

    中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎新增中重症再度跌破百例，單日新增84例，包含54例中症、30例重症，其中，新增2例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），均無慢性病史，包含有7歲與8歲男童，均於加護病房治療中。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎新增中重症再度跌破百例，單日新增84例，包含54例中症、30例重症，其中，新增2例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），均無慢性病史，包含有7歲與8歲男童，均於加護病房治療中。（指揮中心提供）

    2022/08/02 14:28

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增中重症再度跌破百例，單日新增84例，包含54例中症、30例重症，其中，新增2例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），均無慢性病史，包含有7歲與8歲男童，均於加護病房治療中。

    針對2例兒童特殊重症個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，7歲男童無慢性病史，曾於5月31日確診，7月26日出現發燒、皮疹、紅眼等症狀，29日至急診，經檢查有血壓偏低、凝血功能異常等情形，疑似MIS-C，收治於加護病房，現仍在加護病房治療。

    8歲男童也是無慢性病史，曾於5月19日確診，7月26日出現發燒、臉部出疹、紅眼、脖子痛及活力食慾下降等症狀，27日到急診，懷疑MIS-C，後續住院，並因持續發燒、血壓偏低等情形，30日轉入加護病房，現仍於加護病房治療。

    目前12歲以下兒童重症累計142例，包含76例MIS-C、25例腦炎、20例肺炎、8例哮吼、敗血症與共病各3例、1例心肌炎、6例家中死亡，其中25例死亡，包含9例腦炎、4例肺炎、敗血症與共病各2例、哮吼與心肌炎各1例，6例到院前死亡。

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