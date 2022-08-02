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    首頁　>　臺北市

    死亡+31！ 40多歲糖尿病男發病3天內不治

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

    2022/08/02 14:23

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增31例死亡，年齡最輕的是一名40多歲男性，本身有高血壓、糖尿病等病史，發病後病程快速變化於3天內死亡。

    指揮中心統計，今日新增31例本土病例死亡個案，為19例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、28例具慢性病史、19例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年5月31日至7月29日，死亡日期介於6月13日至7月30日。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，最年輕的死亡個案為40多歲男性，本身有高血壓、糖尿病等病史，曾接種三劑疫苗，7月26日發生呼吸困難、意識改變，進一步到急診經電腦斷層發現左側腦內出血，當天緊急手術，術後收治於加護病房，因為也檢出新冠陽性，給予瑞德西韋等藥物治療，但仍不幸於28日因腦壓升高、腦水腫惡化死亡，死因為肺炎、顱內出血併中樞神經衰竭死亡。

    根據指揮中心統計，今年1月1日至8月1日，本土病例共456萬9821例，其中，中重症2萬1139例、死亡8141例。

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