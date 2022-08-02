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    本土疫情又上升+23302、死亡+31 境外移入+254

    2022/08/02 14:07

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日宣布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）又回升至2萬例，新增23302例，但仍較上週二略降6%，研判本週維持持平或下降趨勢，死亡則較昨日略減，新增31例。另外，境外移入新增254例。

    新增23,302例本土病例，為10,836例男性，12,453例女性，13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（3,920例），台中市（2,923例），高雄市（2,400例），台北市（2,295例），台南市（2,050例），桃園市（2,027例），彰化縣（1,192例），屏東縣（771例），雲林縣（735例），苗栗縣（705例），新竹縣（646例），新竹市（497例），宜蘭縣（475例），嘉義縣（460例），南投縣（423例），花蓮縣（421例），基隆市（338例），嘉義市（333例），台東縣（310例），金門縣（209例），澎湖縣（153例），連江縣（19例）。

    新增254例境外移入個案中，127例男性，127例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家德國（11例）、越南（8例）、新加坡及菲律賓（各4例）、澳大利亞及美國（各3例）、日本（2例）、挪威、柬埔寨、馬來西亞及泰國（各1例），另215例感染國家調查中。入境日期介於今年7月2日至8月1日。

    指揮中心統計，截至目前國內累計4,628,294例確診，分別為20,535例境外移入，4,607,705例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

    2020年起累計8,994例COVID-19死亡病例，其中8,979例本土，個案居住縣市分布為新北市1,977例、台北市1,035例、台中市882例、高雄市817例、台南市708例、桃園市667例、彰化縣529例、屏東縣373例、雲林縣269例、南投縣259例、基隆市207例、苗栗縣200例、嘉義縣196例、宜蘭縣179例、花蓮縣148例、嘉義市146例、新竹縣138例、台東縣131例、新竹市85例、澎湖縣20例、金門縣13例；另15例為境外移入。

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    本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）又回升至2萬例，新增23302例，但仍較上週二略降6%。（指揮中心提供）

    本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）又回升至2萬例，新增23302例，但仍較上週二略降6%。（指揮中心提供）

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