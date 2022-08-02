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    裴洛西將訪台 江啟臣︰華府、北京彼此約束 勿讓台海生波

    立委江啟臣表示，歡迎各方友人來訪，但也請各方尊重中華民國獨立自主，呼籲華府與北京彼此克制約束，勿讓台海生波，讓台灣陷於險境。（資料照）

    立委江啟臣表示，歡迎各方友人來訪，但也請各方尊重中華民國獨立自主，呼籲華府與北京彼此克制約束，勿讓台海生波，讓台灣陷於險境。（資料照）

    2022/08/02 14:44

    〔記者林良昇／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預定今晚訪台，國民黨前主席、立委江啟臣表示，歡迎各方友人來訪，但也請各方尊重中華民國獨立自主，呼籲華府與北京彼此克制約束，勿讓台海生波，讓台灣陷於險境。

    江啟臣今透過臉書發文表示，裴洛西議長是否到訪，至今仍沒有任何官方願意確認，「但我知道的是國軍辛苦了！」中華民國是主權獨立國家，竭誠歡迎各方友人來訪，但也請各方尊重中華民國的獨立自主。

    江啟臣指出，當前美國與中共關係緊張，裴洛西最後是否訪台仍未知，但台海緊張情勢升高絕非我們所樂見，籲請華府與北京尊重中華民國的獨立自主，彼此克制約束，勿讓台海生波，讓台灣陷於險境。

    江啟臣認為，裴洛西來台訪問，不論是以官方或私人身分到訪，或有意義上的不同，但我們同表歡迎，也由衷感謝其對中華民國的支持，更期待未來能在美國多為我國發聲，督促行政部門落實各項惠我措施。

    江啟臣提到，近來陸續有美國友台人士來訪，但國人更期待的是台美雙方簽署雙邊貿易協定（BTA）、加入印太經濟架構（IPEF），尤其是面對中共的武力威脅，更希望能夠參與環太平洋軍演，希望到訪的貴賓都能聽到國人的聲音，積極敦促拜登政府加速具體落實挺台作為，「別讓我們的期待一再落空。」

    江啟臣表示，裴洛西在華府與北京關係緊張的情形下訪台，我們除了呼籲對岸克制，也請尊重中華民國的獨立自主地位及民主自由制度，切勿升高軍事對峙，中華民國是主權獨立國家，不該是美國與中共對抗下的籌碼，台海穩定是維持區域繁榮穩定與安全的基礎，是三方共同的責任與義務，別讓一時不慎的擦槍走火使台灣淪為戰場。

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