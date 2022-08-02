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    桃機收到恐嚇信 林俊憲：裴洛西降落松機 連恐嚇都搞錯對象

    民進黨立委林俊憲表示，裴洛西預計降落松山機場，「跑去恐嚇桃機做什麼？」（資料照）

    民進黨立委林俊憲表示，裴洛西預計降落松山機場，「跑去恐嚇桃機做什麼？」（資料照）

    2022/08/02 14:39

    〔記者陳政宇／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西擬今（2日）晚抵台訪問，桃園國際機場公司上午收到恐嚇信稱，「為阻止美國眾議院議長訪台，將在機場放置3枚爆裂物」。對此，民進黨立委林俊憲表示，裴洛西預計降落松山機場，「跑去恐嚇桃機做什麼？」

    桃園機場今日上午接獲一封匿名恐嚇信後立即報警，後續由航警局展開調查。由於信中並未說明將於何處放置爆裂物，機場公司也要求同仁加強戒備。

    「張飛打岳飛？降落松山，跑去恐嚇桃機做什麼？」林俊憲透過臉書說明，近年各國訪團為了維安和交通方便，一率都是在松山機場降落，包含前幾次的美國國會訪團也是。

    林俊憲指出，高規格訪賓會直接從機坪搭專車離開，不會進入一般旅客能出入的區域，維安大家可以放心，「連恐嚇都搞錯對象，還是趕快進去深造吧！」

    另外，對於中國頻頻出言恐嚇，並揚言將會採取強烈反制措施，民進黨立委王美惠直言，台灣是個主權獨立的國家，有自主權力與任何國家間的互動往來，絕對不容許任何外力來插手，中國更是沒有絲毫權力來指手畫腳、干涉台灣外交。

    王美惠說，台美關係堅若磐石，面對中國無理打壓，美國絕對不會屈服。裴洛西此次訪台，正意味著民主力抗威權，深具象徵性意義。從中國展現出恐慌不安的態度上，已足以顯示，台灣在國際間已佔有一席之位。

    王美惠也強調，中國對我國的霸凌，不僅會讓台灣人民更加團結，也會讓更多民主自由的國家看清中國的無理，進而和台灣站在同一陣線上，一起來對抗中國威權的打壓。

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