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    首頁　>　臺北市

    趙少康︰歡迎裴洛西訪台 台灣要小心不被利用

    中廣董事長趙少康認為，裴洛西即將卸任，來台灣也「沒有什麼了不起」，但以台灣的外交處境，不論藍綠，當然要歡迎。（資料照）

    中廣董事長趙少康認為，裴洛西即將卸任，來台灣也「沒有什麼了不起」，但以台灣的外交處境，不論藍綠，當然要歡迎。（資料照）

    2022/08/02 14:04

    〔記者林良昇／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今晚訪台，國民黨「戰鬥藍」領袖、中廣董事長趙少康認為，裴洛西即將卸任，來台灣也「沒有什麼了不起」，但以台灣的外交處境，不論藍綠，當然要歡迎，但北京也有生氣的理由，台灣要小心不要被利用還見獵心喜。

    針對裴洛西今晚抵台訪問，趙少康說，「有朋自遠方來，不亦樂乎」，以台灣的外交處境，願意來台灣訪問的外國重要人士，台灣當然要歡迎，裴洛西到訪台灣，不論藍綠都沒有道理不歡迎。至於時機問題，這可能已經是裴洛西以議長身份訪台的最後機會。

    趙少康認為，北京生氣也有其原因，裴洛西要來訪，有違外交慣例，北京當然有權跟美國表態，但裴洛西要不要訪台，主動權不在台灣，北京應該循正式外交途徑向美國表示抗議，用軍事恫嚇找台灣出氣，只會給民進黨選舉增添柴火，沒有什麼道理。

    趙少康說，美國行政部門其實已向北京交心表態，美國總統拜登親口公開說「軍方反對」，白宮不支持裴洛西訪台的態度十分清楚，但以裴洛西曾經在國會當眾撕掉前總統川普的國情咨文的個性，越阻擋她越要來。而且她有她的政治算計，也是要給民主黨的期中選舉助選。

    趙少康認為，本來裴洛西來台只是其亞洲5站之一，就算眾院議長在美國政治排名第三，實際上也沒有什麼行政權力，以一個82歲即將卸任的眾院議長的畢業旅行而言，來訪台灣也沒有什麼了不起，「你不把它當件大事，它也不是一件多麼偉大的事」。

    趙少康指出，但北京敲鑼打鼓當成頭號大事時，就變成舉世矚目的敏感事件，北京激動的目的是最近經濟不好，基層民眾不滿情緒升高，把民生不滿轉變為民族情緒，以裴洛西及台海情勢做為發洩的目標，的確有效轉移焦點。但北京也不要反應過了頭，狠話說多了，到時候收不了尾也很尷尬。

    趙少康說，大陸下令取消東南沿海的航班，顯然是會有一些空中的軍事動作或軍事演習洩洩憤，美國也表明不會去對抗，所以不會擦搶走火，他也不認為會真的打台灣，為了裴洛西打台灣，實在小題大作、師出無名，正當性不夠，太抬舉裴洛西了。

    趙少康表示，裴洛西來對台灣福禍難料，對自己倒是政治加分，美、歐西方反中懼中情緒強烈，台灣會變成西方政客為選舉宣示反中的舞台，台灣也要小心，不要被利用還見獵心喜。

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