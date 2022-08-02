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    裴洛西訪台住一晚 矢板明夫：對台灣外交有很大幫助

    日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫今日於台灣客社演講表示，裴洛西來台並於台北過一夜，這是非常大的突破，將對台灣外交有很大幫助。（記者陳鈺馥攝）

    日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫今日於台灣客社演講表示，裴洛西來台並於台北過一夜，這是非常大的突破，將對台灣外交有很大幫助。（記者陳鈺馥攝）

    2022/08/02 15:21

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今晚抵台訪問，明天將晉見總統蔡英文。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫今日於台灣客社演講表示，裴洛西來台並於台北過一夜，這是非常大的突破，將對台灣外交有很大幫助，以後日本重要人士也可循此模式來台。

    矢板明夫指出，馬英九執政8年期間，台灣在國際徹底被邊緣化，中國就像一塊磁鐵，台灣被「吸過去」成為一部分。他印象很深刻一件事，那時台灣更換行政院長，他寫一篇稿子發回東京，報社說稿子太滿就不刊登，直接放網上就好，似把台灣當成地方政府，就像中國福建省換省長，日本報紙當然不會刊登。

    矢板明夫提及，但是這幾年，台灣完全成為國際新聞的頭條，能見度、國際戰略地位都大幅提高，也只有台灣能見度提升，台灣才會越來越安全。

    矢板明夫認為，美國眾議院議長裴洛西來台，如果中國沒有擋路，以後日本重要人士要來台灣，中國也沒資格擋，美國人都去了，日本人為何不能去，總不能雙重標準，裴洛西來台對台灣外交其實有很大幫助。

    他提及，據媒體報導，裴洛西今晚就會抵台，並在君悅酒店過一夜，預定明天上午與總統蔡英文見面，然後才會離開台灣，按照這個行程安排，將是非常大的突破。

    據分析，因為裴洛西此行不是停留在松山機場不出來，假藉「轉機」名義讓蔡英文總統去機場見他，而是往韓國途中特地飛來台灣，選擇在台灣住一晚再去總統府，完全是正式的訪問，在外交意義上截然不同。

    矢板明夫表示，台灣與日本的外交近期也有重大突破，例如副總統賴清德前往日本弔唁前首相安倍晉三。日本政府其實是很膽小，做事常常很在乎中國，因為日本有3萬多家企業在中國，日企相對規模大，在中國做生意總會擔心被盯上，若中國報復可能要付很大代價。

    矢板明夫說，安倍前首相是非常親台的，安倍外祖父是岸信介，岸信介過去訪問過台灣，安倍是出身於堅決反共的家庭，即便後來岸信介領導的親和會有段時間政治地位不高，安倍後來靠自己將親合會變成日本最大派系，同時也是最親台的派系。

    他強調，安倍晉三提出「台灣有事，就是日本有事，也就是美日安保有事」，這其實是非常勇敢主張，等於褪去日本的戰略模糊。因為安倍深知習近平「二十大」延任後可能對台動武，為了確保台灣安全及台海穩定，安倍生前一直在國際上力挺台灣。

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