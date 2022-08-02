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    台大新生宣傳單以台文客文呈現 學生會：本土語言應與華語同等地位

    台大學生會新生入學宣傳中加入台文、客文內容，引發討論。（資料照）

    台大學生會新生入學宣傳中加入台文、客文內容，引發討論。（資料照）

    2022/08/02 13:49

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台大新生入學宣傳單內文以台文、客文、英文呈現，引發討論，台大學生會今天發表聲明指出，目的在於希望本土語言能在正式書面文字跟華語有同等地位，實體文宣上其實在學生會介紹都是使用華語。

    台大學生會在111學年度新生入學DM以台語文、客語文、英文等方式呈現會長的話，在台大學生會臉書粉專上雖然遇到有人留言反映看不懂，不過也釣出許多支持的學生或民眾留言支持，如有人就謝謝學弟妹們在使用母語上的努力，也有人讚許客家漢字用得很棒，甚至有人也以台語文、客語文做回應。

    台大學生會表示，選擇在實體文宣中使用本土語言，是希望本土語言能夠在正式的書面文字中也享有與華語同等重要的地位。而受限於版面大小，既然2種語言的地位一樣重要，就沒有必須要先有華語存在才可以放入本土語言版本的問題。

    台大學生會說，放置本土語言版本的目的，並沒有也不可能達到強迫學生學習本土語言的期待。實際上，文宣背面的學生會各部門簡介都是用華語介紹，讓多數同學都能理解，就算不理解「會長的話」的內容也不影響新生對於學生會的基本認識。

    至於有學生幹部對質疑者回應「文盲」之說，台大學生會表示，留言的同學是上一屆學生會文化部本土語言小組成員，他並非擔任幹部，其個人發言不代表學生會官方立場。

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