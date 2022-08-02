突禁台灣100家食品 綠委：中國似乎沒招了

裴洛西訪台在即，中國海關總署突暫停台灣100多家食品進口。（擷取自中國海關總署）

2022/08/02 13:40

〔記者陳政宇／台北報導〕美國眾議長裴洛西即將訪台之際，中國海關總署昨晚突宣布暫停台灣100多家食品進口，並傳出將進一步限制台灣農漁產品。對此，民進黨立委林宜瑾今（2）日直言，中國國內經濟狀況暗潮洶湧，民眾抗議不斷，哪有空理會台灣，「除了經濟擾亂民心，中國似乎沒招了」。

中國海關總署昨深夜突宣布暫停台灣100多家食品進口，被解讀為報復裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。經濟部說明，與農委會已注意到此情況、並掌握相關資訊，將協助業者因應。

對此，林宜瑾透過臉書表示，最近中國政府正忙著處理河南銀行的擠兌案，中國國內經濟狀況暗潮洶湧，民眾的抗議一波又一波。正常的領導人都會先穩固自身政權，如果國內都快暴動了，哪有空理會台灣，「事實證明，中國政府還真的沒空理台灣。只能弱弱的祭出經濟制裁」。

林宜瑾說，這次裴洛西訪台，事前網友們都半開玩笑的擔心，會不會對岸直接飛彈打過來？沒想到竟然又是經濟制裁，不禁讓人想問「中國是不是沒招了」。被中國經濟制裁，台灣人早已司空見慣，且台灣政府也早就陸陸續續輔導業者，把外銷重心轉移，不要太過依賴中國。

「跟獨裁國家做生意，隨時可能被毀約」林宜瑾引據媒體報導，有被列入禁令名單的廠商稱「目前內部並沒有接獲相關消息，暫時無法評估受影響狀況」。連當事廠商都沒接獲消息，顯見中國政府就是說禁就禁、事前不會溝通、事後當然也不可能道歉彌補。獨裁國家不重視人民商業上的契約自由，做生意也沒有法律保障。

林宜瑾呼籲，遠離對中國的經濟依賴，絕對是台灣最該做的事，廠商要去哪個國家開發市場，是他們的自由，政府頂多當個後盾、提供諮詢。但是，為了保護國人的財產，經濟部和食藥署、農委會都已經出面說明會協助廠商，她個人也絕對支持政府保護台灣人，且為了長遠的保護台灣人的利益，更應該要積極協助廠商開發「中國以外的」其他市場。

林宜瑾也強調，只要台灣不要經濟依賴中國，中國就少了一項可以傷害我們的武器，台灣就越有本錢走自己的路。

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