蔡炳坤仍深度昏迷 北市議員對市府督導分工有疑慮

台北市議會教育委員會安排北市教育局、體育局進行工作報告。（記者蔡亞樺攝）

2022/08/02 13:32

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市副市長蔡炳坤7月11日因腦中風緊急送醫，手術後送加護病房至今尚未出院，台北市議會教育委員會今早安排北市教育局、北市體育局工作報告，議員秦慧珠關心蔡炳坤目前病情，原本督導業務如何分工，還是上面沒分工，模模糊糊的不清楚，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩透露，蔡炳坤仍處於深度昏迷，但瞳孔反應比前好，議員陳重文補充指出，蔡炳坤目前昏迷指數8。

秦慧珠說，蔡炳坤目前督導的局處跟業務，現蔡不能工作無法督導，市府工作跟專案工作怎麼分工。體育局長李再立回答，蔡尚在休養中，目前體育局作業沒碰到太大的困難，都可以獨立處理，如有需要協調請秘書長幫忙。

秦慧珠指出，蔡炳坤督導12局、16個委員會，全都給副市長黃珊珊嗎？還是上面沒分工，模模糊糊的，上面有正式命令下來嗎？陳世浩表示，蔡炳坤目前還在加護病房，瞳孔反應比較好一點，陳重文隨即接著說，蔡炳坤昏迷指數8，陳世浩也隨即附和說，對，蔡的業務部分由秘書長代理，因為黃珊珊業務量過大。

秦慧珠表示，行政單位非常嚴肅且嚴謹，12個局、16個委員會統統法定給秘書長，必須要有正式命令或內部正式文件，並發給局處首長清楚，尤其委員會是跨局處，必須要長官協調。

教育局長曾燦金說，基本上府級相關盡量邀請市長，其他部分局內自己處理。秦慧珠也揶揄說，所以不需要副市長，曾燦金立馬解釋，涉及E化及智慧教育局會請秘書長處理，且市府3個副祕書長都會督導教育局。

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