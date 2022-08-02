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    首頁　>　臺北市

    網路借貸變軟禁 兩民眾遭「控車」警救出

    揹著黃色背包的唐女被左前方穿西衣者帶往診所洗腎。（記者劉慶侯翻攝）

    揹著黃色背包的唐女被左前方穿西衣者帶往診所洗腎。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/08/02 13:27

    〔記者劉慶侯／台北報導〕唐姓婦人誤信網路借貸，結果被詐欺集團取得各項帳戶後，以「控車」方式軟禁，唐女最後以要洗腎為藉口逃脫。台北市警萬華分局據報，循線逮獲兩名詐欺集團成員，再救出1名被押民眾，現追查詐欺集團其他首謀及成員中。

    警方表示，萬華分局東園街派出所，是8月1日晚間6時左右，接獲唐女到派出所報案，表示日前她在網路看到可辦理小額信貸，並約定與對方放款人員聯繫碰面，結果隨即被帶至西門町一處旅館軟禁，手機、存摺亦遭對方沒收。

    他表示，1日下午她表示身體不舒服，需要洗腎，看押她的男子帶她前往診所洗腎時，她才趁對方在診所暫時離開空隙逃出，趕緊到派出所報案請求協助。

    警方初步釐清案情，立即調派便衣警力前往唐婦指稱的診所現場埋伏，當日晚間9時許，果然在診所樓下查獲劉姓犯嫌，並循線前往西寧南路另一處旅館內，查獲陳姓共犯及另名遭監控在房內的張姓被害人，現場起獲兩名被害人名下及其他人所有的10餘本存摺。

    警方調查，詐欺集團作案手法為俗稱「控車」方式。是先網路張貼訊息後，要求有意借貸的民眾先行設定網路銀行及約定轉帳，碰面後即將對方手機、存摺收取保管，再將被害人軟禁派人監控看守，以便詐騙集團將帳戶作為洗錢的人頭戶。

    警方今日先將劉、陳兩嫌依妨害自由移送台北地檢署偵辦，並擴大溯源偵辦幕後詐騙集團中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    劉姓（左白上衣者）、陳姓兩嫌被警方逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

    劉姓（左白上衣者）、陳姓兩嫌被警方逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

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