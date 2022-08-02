藍營選將接連被爆論文抄襲 民進黨：王鴻薇不檢舉就是雙標

民進黨發言人謝子涵。（資料照）

2022/08/02 13:15

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨猛攻民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，卻被接連爆出國民黨南投縣長參選人許淑華及副發言人、北市議員參選人林杏兒涉論文抄襲。民進黨今痛斥，國民黨文傳會副主委王鴻薇應以相同標準檢舉許淑華，否則就是雙重標準，更坐實先前檢舉林智堅只是為了選舉造勢。

民進黨發言人謝子涵指出，許淑華被爆出2009年逢甲大學的碩士論文，與南投縣政府研究報告高度相似，其中一章節高達71％相似，且沒有加註引述來源，許淑華對於媒體質疑沒有正面回應，反倒當年負責研究報告的作者謝百傑，出面說是自己將尚未公開發表的文章給許淑華參考，許到底是抄襲還是有槍手代寫？必須公開向社會大眾說明。

謝子涵表示，南投縣政府整份29頁研究報告，被許淑華「五鬼搬運」到論文裡面，沒有任何引述來源，這難道不是心虛？許淑華碩士論文爆出諸多疑問，不該閃躲，更不該想以林智堅的論文作為開脫的藉口，請學習林智堅公開透明的態度，同樣標準開誠布公地把所有論文資料攤開在陽光下，接受檢視。

謝子涵強調，許淑華的論文與謝百傑的研究報告高度相似，若依照謝百傑所述，是他將未公開的文章給許淑華參考，而許淑華直接複製貼上，按照國民黨指控林智堅市長的邏輯來看，許淑華不但涉及抄襲，南投縣政府及謝百傑是否涉嫌公器私用？同樣必須接受檢驗。

謝子涵批評，媒體報導國民黨接連爆出林杏兒、許淑華論文爭議，面對種種抄襲疑雲，國民黨難道是雙重標準不用說明嗎？王鴻薇應該即刻去檢舉林杏兒與許淑華論文，不然就證明之前動作只是選舉造勢！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法