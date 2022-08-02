裴洛西訪台前夕 台灣基進︰儘速推動「台美海巡艦互相靠港」

台灣基進呼籲，台美關係升溫之際，政府應儘速推動「台美海巡艦互相靠港」的合作，保障台海乃至整個印太區域海洋秩序的穩定與和平。 （台灣基進提供）

2022/08/02 12:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕美國眾議院議長裴洛西訪團，預計今晚抵台，中國則持續以軍機擾台等方式，企圖影響台海局勢。台灣基進今天呼籲，台美關係升溫之際，政府應儘速推動「台美海巡艦互相靠港」的合作，保障台海乃至整個印太區域海洋秩序的穩定與和平。

台灣基進指出，近年來，中國不斷透過《海警法》與更改台灣海峽「國際水域」定義等作法，意圖擴張海權，威脅台灣與東亞區域穩定。

台灣基進秘書長王興煥表示，中國圖謀擴張主權，第一線就在海權，除將領海畫到菲、馬、越，並以中國本位命名各國海域，與美國競爭海權。其中對台灣威脅最大的，就是將台灣海峽「內海化」，中國想透過改變國際海洋法的定義，改變台海主權現狀，並企圖透過《海警法》將海上執法單位化為軍事機制。

王興煥強調，透過與美國的海巡合作，提供泛太平洋盟國海巡艦，能停靠台灣港口，這還具有與美國共同防堵中國擴張的類軍事合作意義，甚至可積極擔任「平戰轉換」的任務，因應新型態的海上灰色地帶軍事衝突，確保台海安全。

王興煥呼籲，在美國眾議院議長裴洛西訪台前夕，民進黨政府應打鐵趁熱，在台美關係升溫至近年來的高峰之際，「儘速推動與美國締結海巡合作協約，開放台美海巡艦可以互相靠港」。

台灣安保協會副秘書長何澄輝說，台灣位處第一島鏈的關鍵位置，台美去年已簽訂海巡方面的備忘錄，現在應該試圖拓展這方面合作，來管控這類非軍事領域衝突風險。

何澄輝指出，美國海軍研究所今年3月提出「海上評判項目」，目標就是處理這類非軍事領域的灰色地帶衝突，並將與印太各國協力合作。他呼籲，台灣不能置身事外，應透過海巡與世界各國合作。從海上救助、海上防恐、海上環境和資源保護的角度，展開國際間聯合行動。

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