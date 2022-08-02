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    歐洲12國開放我青年度假打工 今年還有2300名額

    外交部歐洲司司長陳立國出席例會。（記者呂伊萱攝）

    外交部歐洲司司長陳立國出席例會。（記者呂伊萱攝）

    2022/08/02 12:50

    〔記者呂伊萱／台北報導〕我國和歐洲12國簽有度假打工協議，外交部今天表示，歐洲12國目前都已開放我國青年申請，今年名額未滿、尚有約2千3百名，歡迎有志與國際接軌的青年朋友們申請。

    我國自7月25日起針對符合志工、傳教弘法、實習、國際交流與度假打工等事由，開放外籍人士可申請特別入境許可之簽證來台。

    外交部歐洲司司長陳立國今說明，其中關於度假打工是基於我國和外國所簽署協議，目的是鼓勵青年交流。在歐洲地區，台灣和英、德、法、愛爾蘭、斯洛伐克、波蘭、匈牙利、捷克、荷蘭、盧森堡、比利時和奧地利等國簽署度假打工協議，基於平等互惠原則，這12國目前也都已經我國開放青年申請。

    陳立國說，經統計歐洲度假打工開放我國青年申請名額，每年有3315名，目前今年總額未滿，還有約2300個空缺，歡迎有意到歐洲度假打工的青年朋友，查詢外交部網站青年度假打工專區或直接洽詢歐洲各國駐台機構，了解申請辦法。

    陳立國指出，度假打工計畫同一國每個人一生只能申請一次，透過此計畫可以拓展海外視野、學習語言、並深入了解當地文化。而歐洲擁有豐富歷史和多元文化，對有志與國際接軌的朋友們，是增添寶貴人生經驗的好方法，鼓勵大家勇敢逐夢。

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