蔡培慧痛批許淑華涉嫌論文抄襲及權勢壓迫 要求說清楚講明白

民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左）召開記者會，質疑許淑華論文涉嫌抄襲造假。（記者佟振國攝）

2022/08/02 12:39

〔記者佟振國、林良昇／綜合報導〕國民黨立委及南投縣長參選人許淑華，被爆料擔任南投市長任內，就讀逢甲大學的碩士論文涉嫌抄襲市公所員工謝百傑的研究報告，民進黨縣長參選人蔡培慧上午召開記者會，痛批許只會抄襲，更涉及權勢壓迫，要求許淑華應主動說明，否則難以服眾。

對此，許淑華今在臉書上爲自己辯護，批評民進黨進行全國性的烏賊戰術，轉移民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波焦點，更秀出書函，請母校逢甲大學調查其論文，承諾若必須到場陳述，她一定出席。

蔡培慧上午與黨内議員廖梓佑、集集鎮長陳紀衡、議員參選人曾琮愷、沈夙崢、草屯鎮長參選人曾煌棊召開記者會，蔡培慧說，既然召開記者會就要有憑有據，特別將許淑華的論文做全盤整理，第1張抄襲率52%、第2張71%、第3張45%、第4張23%、第5、6張23%，謝百傑的29頁研究報告，被許淑華以五鬼搬運的手法融入其論文中，也特別找出研究報告與論文相對應處，任何一個論文抄襲超過20%都叫抄襲，所以這就是一個抄襲的論文。

蔡培慧進一步質疑許淑華對於論文的研究計畫、分析架構、相關的限制發展等等都不知道，反映了通篇的論文不是她寫的，且令人意外的是竟由公務員謝百傑親自講出來的，因此決定站出來召開記者會，因為面臨非常嚴重的權勢壓迫問題。

蔡培慧質疑許淑華時任南投市長，要求她的專員、清潔隊長謝百傑為她做私人的事，就是寫論文，甚至昨天在採訪時，謝被叫到議長室詢問，在議長面前他能講什麼，難道不會膽顫心驚，這件事反映了許淑華不只抄襲造假，原本論文找人代筆可能20萬、10萬，但許淑華用市長的權力，要求公務員幫她寫論文，更涉及權勢壓迫，這樣合理嗎？

蔡培慧指出，此事反映南投縣長期被黑金權勢把持，許淑華應該公開說明，任何從政的人包括自己的論文都可以、應該被檢驗，但是許淑華不敢講，也意味了她的畏懼，只會叫大家去問學校、問别人，如果論文真是她自己寫的，不妨完整清楚公開整個過程。

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