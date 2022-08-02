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    首頁　>　臺北市

    當選台北市長「密碼」 台灣客社籲北市客家人支持陳時中

    台灣客社聯合海內外客家人支持陳時中競選台北市長記者會，前副總統陳建仁以陳時中競選總部主委身份出席爭取支持。（記者廖振輝攝）

    台灣客社聯合海內外客家人支持陳時中競選台北市長記者會，前副總統陳建仁以陳時中競選總部主委身份出席爭取支持。（記者廖振輝攝）

    2022/08/02 12:22

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣客社今日於台大校友會館召開記者會，表達台灣海內外客家人支持陳時中競選台北市長。台灣客社社長陳彩仁指出，有投票權的台北客家公民約28萬人，只要北市客家選民集中選票投給一位候選人，加上原本黨派支持者，幾乎可以當選，盼客家鄉親全力支持陳時中。

    陳彩仁分析，據台北市客委會2020年所做調查，北市客家人口約42萬人，佔台北市人口逾16%，假設未成年人口佔3分之1，有投票權台北客家公民約28萬人，只要北市客家選民集中選票投給一位候選人，加上原本黨派支持者，幾乎可以當選。

    陳彩仁推薦，值得客家鄉親支持的台北市長候選人，當然是民進黨主席蔡英文提名、前副總統陳建仁背書的陳時中。陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官2年來，讓台灣在大多數時間，疫情獲得良好控制，更是台灣受到國際矚目的重要功臣。

    陳彩仁提及，陳時中在台北出生長大，在台北受教育、執業、擔任公職，對台北有深厚感情，也有能力及願景，可帶動台北市進步與發展，改善內湖交通壅塞的問題。他懇請台北市和海內外客家鄉親鼎力支持，讓陳時中在11月26日當選。

    前副總統陳建仁表示，陳時中做事勇於負責，這2年半來的努力，確實讓台灣防疫典範成為世界學習對象。陳時中擔任衛福部長，施政相當用心，陳時中成為台北市大家長，可以讓客家文化發揚光大，希望大家一起支持腳踏實地的陳時中，讓世界看見台灣。

    陳時中今日以錄影方式談及，台北市是客家運動發源地，1987年台灣解嚴後，客家雜誌《客家風雲》就位於建國南路一段，第一次客家運動「還我母語」大遊行也在台北，所以客家文化離不開台北，台北城市發展也離不開客家文化，雖然台北市設有客委會，但對於客家鄉親的照顧、客家文化發揚，市府應該整體參與。

    陳時中強調，未來若有機會進入台北市府服務，將推動市府各單位跨局處整合，把客家文化融入各項政策，預計今年完成的客家公園要加快腳步驗收啟用，並且做好維護工作，完善台北市最重要的客家核心基地。他認為，客家語言保護是客家鄉親非常重視項目，未來會強化公共區域的客語服務，打造客語友善環境，也要感謝台灣客社的相挺，及客家鄉親的支持。

    中研院院士林明璋指出，陳時中是世界矚目一級抗疫英雄，他舉兩個例子證明。去年只有台灣與紐西蘭兩個國家的防疫表現是負死亡率，亦即十萬人平均死亡率比一般低。

    他談及，2020年在日本橫濱，日本政府對郵輪爆發疫情超過1個月無法處理完，同一時間有郵輪到基隆，陳時中帶領10個醫生和護士上船檢驗，1700多人在10個小時內完成，這真的是世界級的防疫！若有世界級防疫英雄治理台北市，台北市會成為世界級城市。

    台灣客社聯合海內外客家人支持陳時中競選台北市長記者會。（記者廖振輝攝）

    台灣客社聯合海內外客家人支持陳時中競選台北市長記者會。（記者廖振輝攝）

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