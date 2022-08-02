年底選戰 國民黨推「為你拚好日子」新元素

國民黨全代會口號之一為「為你拚好日子」，並設計T恤秀出相關元素。（國民黨提供）

2022/08/02 11:57

〔記者林良昇／台北報導〕力拚年底九合一大選，國民黨特別設計T恤，訴求此次全代會口號「為你拚好日子」，並在字體中藏「KMT」元素，國民黨副發言人楊智伃指出，國民黨新LOGO「KMT」的設計理念，「K」象徵務實、紮實的精神；「M」帶有展翅飛翔的形象；而「T」帶有播放箭頭，象徵不斷的進步。

國民黨今召開「北北基桃高監督連線 KMT為你拚好日子！」記者會，台北市議員參選人柳采葳、桃園市議員參選人凌濤、新北市議員參選人林鼎超、基隆市議員參選人王尚潔、高雄市議員參選人白喬茵等人出席。

國民黨認為，民進黨執政下，台灣高通膨、高失業的情況遲遲無法獲得舒緩，而高房價、低薪更是讓年輕人不敢生小孩，少子化嚴重已成國安危機，人民生活苦不堪言，國民黨希望與人民站在一起、為人民拚好日子，讓國人能夠過上更好的生活。

楊智伃指出，國民黨為此特別設計「為你拚好日子」T恤，該T恤左胸前有「拚」字，手臂上有「KMT」新LOGO，背面則是國民黨此次全代會的口號之一「為你拚好日子」，其中「你」、「拚」、「子」中藏有「KMT」的元素在內，另推出同款口罩，使全身有一致的形象露出，象徵團結和為市民服務的精神。同時，形象照是由中央黨部的年輕同仁所拍攝，也象徵年輕化的努力。

楊智伃同時宣布國民黨新LOGO「KMT」的設計理念，「K」雙腳站穩，象徵務實、紮實的精神，將帶領台灣以穩健的腳步邁步向前；「M」帶有展翅飛翔的形象，象徵國民黨候選人都能展翅高飛，同時也代表枝葉新芽正在成長茁壯；而「T」帶有播放箭頭，象徵不斷的進步。從口號、T恤、口罩與LOGO的全面進化，代表國民黨與台灣人民站在同一陣線、為台灣人民拚好日子的決心。

凌濤指出，「拚桃園善好」，組成「北北基桃高監督連線」是為監督參選人的品格能力與市政，出席者都是各縣市最大的監督力量。柳采葳表示「拚台北就是無限」，台北8年來黯淡無光、停滯不前，首都不該只是如此，台北擁有無限可能。

林鼎超強調，「拚新北好生活」，新北市長侯友宜政績斐然，會持續用心監督新北市政府，為人民帶來更多建設。王尚潔指出「拚基隆新港都」，國民黨基隆市長參選人謝國樑相信能引進更多產業，將能把基隆打造成內科2.0。

白喬茵表示，「拚高雄好日子」，難道高雄光靠一個台積電，就能補上民進黨數十年執政的破洞？除了光鮮亮麗的口號與表面漂亮的建設，高雄更需要腳踏實地穩健的基礎建設。

國民黨全代會口號之一為「為你拚好日子」，並設計T恤秀出相關元素。（國民黨提供）

國民黨設計「拚」字新元素，以「為你拚好日子」為訴求。（國民黨提供）

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