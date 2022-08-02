中國停台食品水產進口報復裴洛西 經濟部：食品業影響較少

中國停台食品水產進口報復裴洛西，經濟部指出，目前掌握影響較大者為漁船等水產品（擷取自中國海關總署）

2022/08/02 11:38

〔記者黃佩君／台北報導〕美國眾議長裴洛西將在今晚抵台訪問，中國海關總署昨深夜做出報復行動，閃電暫停台灣100多家食品進口，並傳出將進一步限制台灣農漁產品。經濟部表示已與農委會等相關部會注意到此情況並掌握資訊，將協助業者妥為因應。官員表示，中方多半以資料文件有瑕疵等理由進行程序上卡關，目前貿易局及農委會將協助業者補件因應；目前掌握影響較大者為漁船等水產品，業者則表示食品糕點方面因中國疫情等因素，近期銷中已有減少趨勢。

裴洛西預計訪台，中國海關總署昨深夜突宣布暫停台灣100多家食品進口，被解讀為報復裴洛西訪台。經濟部表示，農委會和經濟部目前已注意到此情況並掌握相關資訊，將協助業者因應。

根據中國海關資料，糕餅食品廠107家裡面有35家暫停進口，包括郭元益、宏亞、裕珍馨，也包括前總統馬英九號稱最愛的福源花生醬。飲料352家中約有122家暫停進口，但包括固體飲料、酵素等保健食品。

水產品則多為漁船，890條中有近770家暫停進口。

官員表示，中方多半以資料文件有瑕疵等理由進行程序上卡關，目前貿易局及農委會將協助業者補件因應。

另1名官員則指出，目前掌握影響較大者為漁船等水產品。而目前經濟部、農委會也向業者及公會詢問受影響狀況，食品糕點方面因中國疫情等因素，近期銷中已有減少趨勢，飲料業則幾乎已不銷中，影響有限。

統計資料顯示，去年台灣出口中國糕餅達到4400萬美元，但因中國疫情、通關及景氣等因素，今年上半年腰斬為1000萬美元，業者多半改銷往日本、新南向國家。飲料公會則表示，目前會員幾已不出口中國。

中國停台食品水產進口報復裴洛西，經濟部指出，目前掌握影響較大者為漁船等水產品（擷取自中國海關總署）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法