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    造成遠航8億呆帳 前副總吳勇璋判2年10月定讞

    遠東航空。（資料照）

    遠東航空。（資料照）

    2022/08/02 11:39

    〔記者張文川／台北報導〕遠東航空前財務處副總經理吳勇璋等人，與柬埔寨吳哥航空負責人樓文豪、韓澳旅行社負責人石清榮等人合謀，以保證機位銷售的假合約，美化遠航財報，以防止股價崩跌，造成遠航8億多元呆帳，經纏訟14年，高等法院更二審去年7月依速審法、減刑條例等規定予以減刑，判吳勇璋2年10月、樓文豪2年6月，石清榮1年2月並緩刑4年。上訴後，最高法院駁回上訴定讞。

    同案被告的遠航前董事長崔湧，2009年棄保潛逃美國，2015年在美國死亡，一審判公訴不受理確定。另一遠航前董事長胡定吾，一審、二審都判無罪，適用速審法於二審無罪確定。前總經理陳尚群也潛逃美國，尚未歸案。

    判決指出，遠航在2005年間因營運績效不佳，吳勇璋為了確保遠航股價及每股淨值下跌，假造資料由遠航與吳哥航空和樓文豪經營的旅行社，分別簽署從台北到柬埔寨、高雄到韓國首爾的「保證機位銷售合作」等假合約，美化遠航財報。

    樓文豪的吳哥航空也積欠遠航鉅款，但吳勇璋未積極催討，反而同意收取吳哥航空開立的遠期支票，吳哥航空跳最終票倒閉，造成遠航的呆帳8億2423萬餘元。

    一、二審將吳勇璋重判7年、樓文豪判刑6年6月，經14年纏訟一路打到更二審，高院更二審依證交法特別背信等罪，減刑判吳2年10月、樓2年6月，石清榮判1年2月、緩刑4年。犯罪所得發還被害人或沒收。

    吳、樓上訴，石未上訴。最高法院審理後認為，更二審事實認定和法條適用無誤，且已以速審法等規定而予減刑，判決未違背法令，駁回上訴定讞。

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