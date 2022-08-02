陳時中批評不曾做事 蔣萬安四問反嗆：這叫把事情做好？

國民黨台北市長參選人蔣萬安出席古亭地府陰公廟中元普渡祈福消災法會。（蔣萬安辦公室提供）

2022/08/02 11:06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中日前公布競選口號「把事做好」，遭到國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，「沒把事做好」，陳時中昨回說，以前都沒做事。蔣萬安今早受訪被問到此事態度相當氣憤，狂嗆陳時中擔任指揮官防疫失敗、沒疫苗、快篩之亂，連四次反問「這叫把事情做好嗎？」

蔣萬安早上偕同與北市議員應曉薇、鍾小平，出席古亭地府陰公廟中元普渡祈福消災法會，替染疫逝世者祈福。參拜結束媒體詢問陳時中昨批評蔣萬安「不曾做過事情」，蔣萬安酸說，陳時中稱把事做好，就是再次提醒大家他沒有把防疫做好，並開始四問，接著四問陳時中，他的政策讓疫情爆發卻讓萬華人背鍋 ，是把事情做好嗎？」、「到了選舉才說道歉，是把事情做好嗎？」

蔣萬安還問，疫苗之亂世有把事情做好嗎，民間團體要捐疫苗卻百般刁難，而且快篩之亂有把事情做好嗎，讓市民冒著風雨日曬排隊幾小時卻買不到快篩、黑心快篩流入市面，這是把事情做好嗎？民眾最痛恨的就是做事出了一堆問題，結果最後落跑，選舉再重新包裝，台北市民絕對沒辦法接受。

蔣萬安強調，他是經過兩次民主洗禮的立法委員，民眾一票一票選出來擔任立委而且成功連任，代表選民肯定他的問政及服務，疫情期間也開設法律諮詢跟心理諮詢，協助萬華鄉親緩解在疫情期間受到的心理壓力，而且他連續七屆獲得民間團體評鑑為最優秀立委，陳時中的批評應該不是指他。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法