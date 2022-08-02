陳時中批評不曾做事 蔣萬安四問反嗆：這叫把事情做好？
2022/08/02 11:06
〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中日前公布競選口號「把事做好」，遭到國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，「沒把事做好」，陳時中昨回說，以前都沒做事。蔣萬安今早受訪被問到此事態度相當氣憤，狂嗆陳時中擔任指揮官防疫失敗、沒疫苗、快篩之亂，連四次反問「這叫把事情做好嗎？」
蔣萬安早上偕同與北市議員應曉薇、鍾小平，出席古亭地府陰公廟中元普渡祈福消災法會，替染疫逝世者祈福。參拜結束媒體詢問陳時中昨批評蔣萬安「不曾做過事情」，蔣萬安酸說，陳時中稱把事做好，就是再次提醒大家他沒有把防疫做好，並開始四問，接著四問陳時中，他的政策讓疫情爆發卻讓萬華人背鍋 ，是把事情做好嗎？」、「到了選舉才說道歉，是把事情做好嗎？」
蔣萬安還問，疫苗之亂世有把事情做好嗎，民間團體要捐疫苗卻百般刁難，而且快篩之亂有把事情做好嗎，讓市民冒著風雨日曬排隊幾小時卻買不到快篩、黑心快篩流入市面，這是把事情做好嗎？民眾最痛恨的就是做事出了一堆問題，結果最後落跑，選舉再重新包裝，台北市民絕對沒辦法接受。
蔣萬安強調，他是經過兩次民主洗禮的立法委員，民眾一票一票選出來擔任立委而且成功連任，代表選民肯定他的問政及服務，疫情期間也開設法律諮詢跟心理諮詢，協助萬華鄉親緩解在疫情期間受到的心理壓力，而且他連續七屆獲得民間團體評鑑為最優秀立委，陳時中的批評應該不是指他。