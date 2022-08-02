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    軍方今起3天強化戰備 增派8架幻象戰機進駐台東丶提高艦艇巡弋密度

    軍方今起進入為期3天的專案「強化戰備整備指導期」，並增派8架幻象戰機進駐空軍台東基地，增加海軍艦艇巡弋相關海域密度。（資料照，軍聞社提供）

    軍方今起進入為期3天的專案「強化戰備整備指導期」，並增派8架幻象戰機進駐空軍台東基地，增加海軍艦艇巡弋相關海域密度。（資料照，軍聞社提供）

    2022/08/02 09:58

    〔記者羅添斌／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）專機將在今晚飛抵台灣，政府高層人士今天透露，為因應中國可能採取的軍事挑釁作為，軍方已在今天上午起至8月4日中午止，進入為期3天的專案「強化戰備整備指導期」，但戰備等級仍是承平時期的「經常戰備時期」，並未調整。軍方並增派8架幻象戰機進駐空軍台東基地，增加海軍艦艇巡弋相關海域密度。

    據指出，幻象戰機過去常態是派遣4架進駐台東基地，此次再增派8架，合計達到12架之多，應是因應專案任務丶協力維護東部空域安全。

    據指出，裴洛西（Nancy Pelosi）專機由東南亞飛抵台灣的飛航路線，可能是由台灣東部空域進入本島上空，並降落在松山機場。至於美軍戰機是否會伴飛護航至東部的台灣防空識別區界線後，再由我國軍機接手伴護任務，高層人士則不做評論。

    在台海週邊情勢部分，相關人士說，中國當局連日以軍事行動恫嚇台灣，公佈南海丶渤海軍演訊息，今天上午共機已兩度侵擾我西南防空識別區，中國情報船昨天也從台灣東部海域及日本與那國島之間海域航行，這些都在國軍掌握之內，並且全程進行監控。

    在美軍動態部分，雷根號航空母艦打擊群已航至巴士海峽東面海域，並且有密集的艦載機降任務，美軍在日本沖繩海域也部署相關艦艇待命執行任務。

    雷根號航空母艦打擊群已航至巴士海峽東面海域，並且有密集的艦載機降任務，美軍在日本沖繩海域也部署相關艦艇待命執行任務。（美聯社檔案照）

    雷根號航空母艦打擊群已航至巴士海峽東面海域，並且有密集的艦載機降任務，美軍在日本沖繩海域也部署相關艦艇待命執行任務。（美聯社檔案照）

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