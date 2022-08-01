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    國際語奧競賽傳捷報 我獲2銀3佳作

    台灣學子在國際語奧競賽傳捷報，個人賽共獲2銀3佳作，團體賽也2隊都獲獎。（台大語言學研究所副教授謝舒凱提供）

    台灣學子在國際語奧競賽傳捷報，個人賽共獲2銀3佳作，團體賽也2隊都獲獎。（台大語言學研究所副教授謝舒凱提供）

    2022/08/01 21:18

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣學子表現亮眼！近日剛結束的「第19屆國際語言學奧林匹亞競賽」，我國代表隊在全球32個國家地區共47組參賽隊伍中，個人賽部分獲得2銀3佳作成績，在團體賽部分，參賽的2隊分別獲得銀牌及佳作，創下2隊同時都得獎的紀錄。

    受到疫情影響，國際語言學奧林匹亞競賽前年取消舉辦活動，延至去年改以線上方式進行，直至今年方恢復實體競賽活動。本屆賽事由英屬曼島主辦，上月25日至29日舉行競賽。

    本屆賽事領隊、台大語言學研究所副教授謝舒凱表示，台灣代表隊共有8名國手參賽，選手都是歷經全國初選競賽、一階國手培訓、線上暑期集訓與線上亞太語奧聯訓等重重關卡選拔出的好手。

    謝舒凱說明，今年台灣隊參賽在個人賽由建國中學李隆佑、新竹高中張以寧獲得2面銀牌；建國中學馬靖超、普台高中高顥瑄以及復興實中黃妍僖3人則獲得佳作。

    至於在團體賽部分，由建國中學馬靖超、衛道高中林建志、復興實中黃妍僖、薇閣高中連子力組成的台灣藍鵲隊，獲得團體賽銀牌；由新竹高中張以寧、建國中學李隆佑、普台高中高顥瑄、復興實中國中部吳昶佑所組成的台灣黑熊隊，則獲得佳作。

    謝舒凱提到，語言學奧林匹亞競賽的題目結合了語言、文化與邏輯推理元素，考驗參賽者對語言訊息的模式分析、文化想像以及歸納與邏輯推理的多重能力，對於跨域理解與未來人才培育至關重要。此外，國際語奧還有團體賽制，不僅考驗語言、文化、邏輯推理，更涉及了團隊間的溝通合作，已有越來越多國家重視此項活動。

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