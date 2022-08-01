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    首頁　>　臺北市

    「八百壯士」立院外毆警案吳斯懷無罪 檢方提上訴

    「八百壯士」4年前號召群眾到立法院前抗議，左為時任「八百壯士」副指揮官兼發言人的吳斯懷。（資料照，記者方賓照攝）

    「八百壯士」4年前號召群眾到立法院前抗議，左為時任「八百壯士」副指揮官兼發言人的吳斯懷。（資料照，記者方賓照攝）

    2022/08/01 21:10

    〔記者王定傳／台北報導〕反年改團體「八百壯士」4年前號召群眾到立法院前抗議，時任「八百壯士」副指揮官兼發言人吳斯懷（現為國民黨不分區立委），被控指揮群眾「拉繩子、阻擋警方突破」、「四分衛努力攻堅」，涉煽惑他人犯罪，一審雖無罪，但台北地檢署認為，一審未就言論自由與公共利益的界線予以審酌、衡量，推論過程有判決不備理由的違誤，因此提出上訴。

    本案發生於2018年4月25日，立法院召開軍改公聽會，吳斯懷等人在立院前集會陳情抗議，警方部署拒馬防範。

    北檢調查，當時場面混亂，吳斯懷與藍天行動聯盟成員王寶芸指揮、慫恿現場群眾破壞拒馬、立院大門或翻越圍牆柵欄，衝撞、阻擋員警，以便進入立法院。

    但一審台北地院合議庭認定，吳雖有指揮群眾如何前進、阻擋警方，但未明確煽動蠱惑民眾違法或命令，也未要求民眾破壞拒馬、大門或攻擊員警，還要求大家「不要動、不要傷害警察」；且在吳說「拉繩子、前進立法院」之前，群眾就已拉繩破壞立院大門和拒馬，並非受吳煽惑才行動；吳的言論是在表達反年改訴求，沒煽惑犯意，應受言論自由保障，判吳無罪。

    北檢調查，吳斯懷在舞台上以麥克風發表「我們的四分衛在前面努力的攻堅，我們在現場的一定要協助，作他們的預備隊…」、「拉繩子，往中間集中，我們要進立法院，我們要進去」、「我是吳斯懷，請大家聽我的指揮，往中間靠攏，尖刀部隊需要人支援」等言論。

    北檢認為，吳上述等行為是指揮民眾在立法院門口拉繩子，並鼓動群眾形成「軍事陣勢」、拉倒警方的拒馬，與抗議的訴求顯然違悖，若如此不算煽惑他人犯罪，刑法將成為具文。

    北檢認為，一審未就言論自由與公共利益的界線予以審酌、衡量，推論過程有判決不備理由的違誤，因此上訴二審，請高等法院撤銷、改判。

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