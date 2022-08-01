要來了！裴洛西明晚抵台過夜 預定週三拜會立法院

美國眾議院議長裴洛西率團訪問新加坡，圖為訪團在美國駐新加坡大使館合影。（取自裴洛西推特）

2022/08/01 20:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）正訪問亞洲，雖美方公開行程未列入台灣，外界仍相當關注裴洛西會否訪台。據了解，裴洛西將於明晚抵台、停留過夜，且亦規劃公開活動，預計週三拜會立法院。

裴洛西率美國眾議院代表團訪問印太區域，根據美方公開行程，裴洛西訪問新加坡、馬來西亞、韓國與日本，外界關注的台灣則未在名單中。裴洛西今已與新加坡總理李顯龍和總統哈莉瑪·雅各布（Halimah Yacob）會面，馬來西亞媒體則指出，裴洛西明早將抵達吉隆坡，預計短暫停留數小時。

外媒和台媒圈盛傳，裴洛西訪問馬來西亞後，將搭機來台，最快於明晚抵達。且亦有消息指出，訪團已下訂2家飯店，可能入住信義區的君悅酒店或中山區的萬豪酒店。

知情人士晚間向本報證實，確有相關規劃，時間點也與外界推測相近，亦即裴洛西將於明晚抵台、並停留過夜。對於有學者專家建議裴洛西與台灣視訊、或技術性短暫停留等方式，該人士直言，既然來台就沒有高調或低調的差別，美方已規劃公開活動，預計週三拜會立法院。惟事涉機敏，台美隨時準備因應可能變化。

外交部對此事重申，目前沒有進一步消息，也沒有其他評論。

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