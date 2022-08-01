為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    要來了！裴洛西明晚抵台過夜 預定週三拜會立法院

    美國眾議院議長裴洛西率團訪問新加坡，圖為訪團在美國駐新加坡大使館合影。（取自裴洛西推特）

    美國眾議院議長裴洛西率團訪問新加坡，圖為訪團在美國駐新加坡大使館合影。（取自裴洛西推特）

    2022/08/01 20:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）正訪問亞洲，雖美方公開行程未列入台灣，外界仍相當關注裴洛西會否訪台。據了解，裴洛西將於明晚抵台、停留過夜，且亦規劃公開活動，預計週三拜會立法院。

    裴洛西率美國眾議院代表團訪問印太區域，根據美方公開行程，裴洛西訪問新加坡、馬來西亞、韓國與日本，外界關注的台灣則未在名單中。裴洛西今已與新加坡總理李顯龍和總統哈莉瑪·雅各布（Halimah Yacob）會面，馬來西亞媒體則指出，裴洛西明早將抵達吉隆坡，預計短暫停留數小時。

    外媒和台媒圈盛傳，裴洛西訪問馬來西亞後，將搭機來台，最快於明晚抵達。且亦有消息指出，訪團已下訂2家飯店，可能入住信義區的君悅酒店或中山區的萬豪酒店。

    知情人士晚間向本報證實，確有相關規劃，時間點也與外界推測相近，亦即裴洛西將於明晚抵台、並停留過夜。對於有學者專家建議裴洛西與台灣視訊、或技術性短暫停留等方式，該人士直言，既然來台就沒有高調或低調的差別，美方已規劃公開活動，預計週三拜會立法院。惟事涉機敏，台美隨時準備因應可能變化。

    外交部對此事重申，目前沒有進一步消息，也沒有其他評論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傳裴洛西將訪台 共軍東部戰區：聽令而戰「埋葬一切來犯之敵」
    2022/08/01 20:09

    傳裴洛西將訪台 共軍東部戰區：聽令而戰「埋葬一切來犯之敵」
    引述美台官員說法 CNN：裴洛西會訪台「而且會過夜」
    2022/08/01 19:10

    引述美台官員說法 CNN：裴洛西會訪台「而且會過夜」

    優存3%！數位帳戶全攻略享6200元
    分析：中對美眾院議長設底線 選錯目標政治代價高
    2022/08/01 18:31

    分析：中對美眾院議長設底線 選錯目標政治代價高
    會晤裴洛西談台海 李顯龍：美中穩定關係對區域和平極為重要
    2022/08/01 18:01

    會晤裴洛西談台海 李顯龍：美中穩定關係對區域和平極為重要

    「您的一票，決定愛的力量」實踐認真永續
    裴洛西明晚抵台？ 趙怡翔：華府友人透露確實規劃訪台
    2022/08/01 17:55

    裴洛西明晚抵台？ 趙怡翔：華府友人透露確實規劃訪台
    裴洛西將訪台？ 美雷根號航艦打擊群抵巴士海峽以東海域
    2022/08/01 17:01

    裴洛西將訪台？ 美雷根號航艦打擊群抵巴士海峽以東海域

    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播