林杏兒論文遭爆抄襲 教育部：銘傳收到檢舉案次日起4個月內查處

林杏兒銘傳大學論文遭爆抄襲政大教授，教育部今晚回應，依規定，銘傳大學如收到檢舉案，須於次日起4個月內查處。圖為林杏兒今出面駁斥。（記者蔡思培攝）

2022/08/01 20:02

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅被控台大國發所碩士論文涉抄襲，引發藍營猛攻，「鏡週刊」爆國民黨副發言人、台北市議員參選人林杏兒疑以「英翻中」手法抄襲政大教授林日璇發表於亞洲傳播雜誌」（Asian Journal of Communication）的英文論文及國科會研究。教育部今晚回應說明相關規定表示，銘傳大學如收到檢舉案，須於次日起4個月內，完成學校查處作業將結果呈報給教育部，如查證屬實而撤銷其學位，則須公告周知並告知教育部，因學位授予是大學的權限，教育部不會進行審查。

依「學位授予法」規定，論文、作品、成就證明、書面報告、技術報告或專業實務報告有造假、變造、抄襲、由他人代寫或其他舞弊情事，學校應撤銷其學位，並公告註銷其已頒給的學位證書，學校依規定撤銷學位後，應通知當事人繳還該學位證書，並將撤銷及註銷事項，通知其他專科學校、大學及教育部。亦即林智堅和林杏兒的學位論文涉抄襲爭議，都是依相同規定處理。

教育部說明，有關學位論文的學術倫理案件疑義，教育部已訂有專科以上學校學術倫理案件處理原則，學校應依該原則及學位授予法規定查處。如學校收到具體檢舉及證據資料，應依處理原則第8條及校內學術倫理相關規定程序，於收件之次日起4個月內，完成學校查處作業，如教育部接獲具體檢舉案，則會函請學校依規定查處。

依處理原則，抄襲是指援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。

林杏兒遭爆銘傳大學公共事務學系碩士在職專班論文疑似以英翻中方式，抄襲政大教授林日璇相關論文，林與律師開記者會自清，並解釋英文經翻譯後有她自己的想法，措辭用語都不同，駁斥抄襲。

政大表示，尊重銘傳的處理；林日璇則回應，對於論文抄襲比對的認定，尊重銘傳大學的比對與認定。

銘傳大學回應，必須接收到當事者以外第三人，或者被抄襲者檢舉，才有權責組成學倫審定委員會進行調查，截至下班前校方未收到任何檢舉，若後續從學校系統或教育部這邊接收到檢舉，會公平公正審查，維護校譽、學術品質及倫理。

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