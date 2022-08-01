政治大學校長交接 李蔡彥聚焦廣納人才與數位化

政大今天舉辦新任校長就職典禮，新任校長為李蔡彥（前排中）。（記者楊綿傑攝）

2022/08/01 20:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕國立政治大學今天（1日）舉辦新任校長就職暨主管聯合交接典禮，新任校長李蔡彥特別點出將爭取人才到政大、推動數位化等重要方向。而面對政大有教師論文疑遭人抄襲，李蔡彥表示，會尊重友校的處理，也希望師生可以從這類案例有所警惕。

李蔡彥會後受訪時表示，在政大這麼久，對政大發展都一直很關心，透過校內外的經歷，看了很多學校的發展，中間可以看到高教環境發展越來越辛苦，大學普遍設立之後，資源稀釋、緊縮，且因為全球化的關係，不管是老師或學生，整個高教是跟國際在競爭，所以資源投入變得非常重要，因此希望有機會把這些年在校內外看到的、學到的知識，貢獻給自己的學校。

對於接任校長後的重點工作，李蔡彥首先提到，會主動對外攬才，爭取好的人才進到政大，不管是教師還是學生，只要夠優秀，都歡迎所有師生到政大，同時，也會營造好的環境讓他們安心求學跟工作。此外，他也強調數位化，會先盤點學校行政運作的模式，研究方面也好、教學方面也好，還有哪些可以透過可以數位賦能的，幫助學校老師、學生把研究跟教育做得更好，會逐步進行。

至於國民黨副發言人、台北市議員參選人林杏兒疑似以英翻中方式抄襲政大特聘教授林日璇的論文，李蔡彥僅簡短表示，會尊重友校處理的方式，希望從案例中可以給政大師生很好的警惕。

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