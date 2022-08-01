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    陳時中拋8年蓋好捷運遭嗆 許淑華：柯文哲曾喊9個月解決內湖交通

    北市議員許淑華列出台北市長柯文哲過去對內湖交通的發言，打臉柯文哲的批評。（記者鄭名翔翻攝）

    北市議員許淑華列出台北市長柯文哲過去對內湖交通的發言，打臉柯文哲的批評。（記者鄭名翔翻攝）

    2022/08/01 18:55

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長選戰聚焦內湖交通問題，民進黨參選人陳時中拋出捷運建設縮短為8年目標，卻被台北市長柯文哲批是「信口開河」；然北市議員許淑華指出，過去柯文哲曾喊出9個月解決內湖塞車問題、甚至撂話「多換幾個局長就可改善」，但任內卻僅主持2次內湖交通改善會議，直至卸任前依然無解、留下爛攤子，還冷言說「內湖交通沒救了」，痛批此才是真正「信口開河」。

    對此，北市交通局長陳學台緩頰稱，改善交通並非靠市長開會就能解決，交通局均持續討論，並提出各種短期改善措施，包括道路拓寬、調撥車道、增加公車運量等，雖是治標之道但總比不做好，最終仍須靠捷運東環段串連環狀線才是最終解方。

    許淑華指出，柯文哲於2016年宣稱9個月解決內湖塞車問題，並撂話「多換幾個局長就可改善」，但如今柯卸任在即、交通局長也歷經鍾慧諭、張哲揚至現任的陳學台，依然未能有效解決，最後才冷言說「內湖交通沒救了」，怒批柯才是真正「信口開河」。

    許淑華認為，陳時中提出8年捷運建設的期程目標，此為作為市長參選人的決心並須加強與中央溝通，此也是柯文哲最為薄弱之處，尤其於任內8年僅只2次主持內湖交通改善會議，態度消極毫無作為，卻只會胡亂批評別人。

    許淑華指出，當前內湖交通3項解決方案包括松山機場遷建、堤頂大道往中山高速公路高架拓寬、增設港墘路及堤頂大道通往塔悠路的地下通道，其中交通局提出最新方案為內湖端北側增設往民權大道的引道；但陳學台坦言各項方案都不易，高公局也評估拓寬匝道不可行，還須再研議。

    許淑華認為，台北市副市長黃珊珊提出的松山機場遷建方案最窒礙難行，還涉及政治議題，等同應證柯文哲所說「內湖交通沒救了」，認為北市府高層缺乏與中央單位溝通，故具體要求交通局一週內提出完整評估報告、積極由府級單位與交通部主管機關協調，並建議柯文哲將內湖問題提至行政院會討論。

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