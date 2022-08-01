台北市出現2例BA.5病例 疫苗預約系統明釋5.7萬劑

台北市疫苗系統明天將開放。（資料照）

2022/08/01 18:27

〔記者蔡思培／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今公布最新個案病毒定序結果，國內新增2例社區感染的BA.5病例，分別為北部30多歲男性與30多歲女性。台北市衛生局表示，染疫男子已接種3劑疫苗，7月24日出現發燒症況，採檢確診Ct值21，匡列對象中有1人陽性；染疫女子已接種2劑疫苗，7月23出現症狀，採檢確診Ct值19，匡列對象中也有1人陽性。北市疫苗預約系統也將在明（2）、後（3）兩天上午9點至下午5點開放，共提供5萬7390個名額。

台北市今天新增1574例本土病例，7月31日確診者居家照護人數1萬4836人，管理中居家隔離人數有1687人。衛生局今天下午召開記者會，針對北市BA.5病例進行說明，衛生局表示，已針對30多歲男子匡列2名家人，其媽媽陽性確診，可能是陪個案去醫院採檢被感染。另一名30多歲女子7月23出現症狀，後續定序結果為BA.5，衛生局針對個案匡列6名家人，檢驗都是陰性；北市也針對個案職場匡列3人，其中2人陰性、1人陽性。衛生局表示，後續還要看基因定序結果。

北市第23期疫苗接種登記系統將在明（2）、後（3）兩天上午9點至下午5點開放預約，共提供幼兒莫德納疫苗、兒童莫德納疫苗、輝瑞兒童疫苗、12歲以上BNT疫苗、莫德納、Novavax及高端疫苗等疫苗。這次預約系統共有5萬7390個名額，其中幼兒莫德納有4515個名額、兒童莫德納有360個名額，輝瑞兒童疫苗提供2820個名額，預計接種日為8月8日至14日。

衛生局提醒，疫苗預約系統不會檢核接種資格，民眾登記前要先確認符合接種資格，前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS系統）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。民眾若想了解接種相關訊息，可至北市防疫專區疫苗（https://reurl.cc/o1Y8Vv）查詢。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法