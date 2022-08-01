民進黨︰5立委早質詢擴大不孕症補助 蔣萬安僅憑質詢「割稻尾」

民進黨發言人、立委林靜儀。（記者謝君臨翻攝）

2022/08/01 17:54

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安自稱過去透過質詢推動不孕症補助擴大，並批民進黨對手、前衛福部長陳時中沒有成效。民進黨今痛批，不孕症補助擴大是朝野立委共同努力爭取，細數比蔣更早質詢的5位立委，批評蔣僅憑2次質詢與臨時提案就想一人獨攬所有成果，分明就是在「割稻尾」。

民進黨發言人、立委林靜儀表示，民進黨立委管碧玲質詢後一週就找國健署研議細節，真正希望推動政策的委員，除了質詢之外，還需要盤點資源、確定細節，難道蔣委員連這個基本功都不知道，就想要搶功？

林靜儀指出，行政院能在短時間內推動上路的關鍵，就是積極設法找出財源，然而在去年底，立法院國民黨團為了無理杯葛議事運作，拒審今年度中央政府總預算案，當時蔣萬安不但沒有站出來捍衛，還配合國民黨團動作，讓已申請不孕症擴大補助的夫婦，差點領不到，如今，蔣萬安竟還敢大言不慚地說都是他的功勞，實在令人不齒。

林靜儀指出，若按照蔣萬安的邏輯來看，只要有質詢就是不孕症擴大補助的推手，那2017年民進黨立委劉建國，以及在2019、2020年，包括立委邱志偉、邱泰源、管碧玲、吳玉琴等人也曾針對不孕症補助提出相關質詢，反觀蔣萬安到2021年3月才第一次提出質詢，現在卻為選舉向市民邀功。

林靜儀強調，每項政策能夠成功推動，背後都是許多人的付出努力，包含為民喉舌的立委們，與尋求解方的行政部門和總統。蔡英文總統在2019年總統初選後，就已要求幕僚研議不孕症補助，2020年時任衛福部長的陳時中得到蘇貞昌院長允諾，甚至要求加快、加碼，該政策才有辦法提早一年上路。

林靜儀表示，事實勝於雄辯，因為許多朝野立委們不斷地就不孕症議題提出質詢，督促行政部門研議如何擴大補助，陳時中擔任部長期間與衛福部的同仁積極努力，加上蔡總統、蘇院長大力支持，如此有執行力的行政團隊，才能找出財源、制定執行細則，進而讓政策在最短時間上路。蔣萬安為了選舉割稻尾的行徑，實在是經不起檢驗，只會讓人看破手腳。

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