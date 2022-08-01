北捷4年半有270件故障，文湖線最多。（資料照，本報合成。）

2022/08/01 17:46

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運近來狀況頻傳，7月底更曾一天出現3起異常。台北市議員耿葳發現，北捷今年截至7月已發生39起故障事件，北捷過去4年半總故障件數更高達270件。文湖線故障率是各捷運路線中第一名，車門故障及煞車卡鉗與煞車溫度偵測失靈是故障最大主因，耿呼籲北捷對系統全面檢查。北捷表示，系統只要捷運有異常就會停下，這都是為了安全，若列車及機電設備異常，都會深入探討並尋找真因，並提出改善。

耿葳表示，北捷今年1至7月已發生39起故障，4年半以來故障原因出現最多次的是車門相關部位，有91起，其中又以車門感應器失靈40起為最大宗。耿也發現，北捷過去4年半總故障件數高達270件，文湖線故障率各捷運路線中第一名（68件），其他路線依序為板南線（56件）、淡水信義線（56件）、中和蘆洲線（36件）、松山新店線（31件）、環狀線（23件）。耿說，文湖線故障原因主要是車門故障及煞車卡鉗與煞車溫度偵測失靈，環狀線中環段上路不到3年，也已發生23件故障，其中近9成是列車打滑導致。

耿葳表示，北捷快速便捷且網路橫跨雙北，已是民眾通勤移動不可或缺的大眾運輸系統，但故障越來越頻繁，不斷重複出現。耿呼籲北捷針對重複引發故障的原因，邀集廠商、機電專家、捷運局及交通局對捷運進行總體檢，並全面對症下藥，不要讓故障成為民眾通勤的日常。

北捷總經理黃清信表示，只要捷運有異常就會停下來，雖然可能影響乘客，但都是為了安全，未來會努力讓故障次數降低。北捷補充，今年北捷5分鐘以上異常事件有5次，目前MKBF（系統營運可靠度）達1342萬車廂公里，已比去年更佳。文湖線是全自動駕駛系統，列車採自趨安全設計，只要偵測到異常，列車安全機制即會啟動自動停車。北捷也說，只要列車及機電設備異常，都會深入探討並尋找真因，並提出改善措施。

文湖線故障率是台北捷運各路線中第一名。（資料照）

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