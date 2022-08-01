論文遭質疑直接英翻中 林杏兒：翻譯後措辭不同怎叫抄襲

林杏兒解釋，英文經翻譯後有她自己的想法，措辭用語都不同。（記者蔡思培攝）

2022/08/01 16:19

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨副發言人、台北市議員參選人林杏兒今遭爆銘傳大學公共事務學系碩士在職專班論文疑似以英翻中方式，抄襲政大教授林日璇相關論文，而且與林日璇有都將PTT一詞寫成PPT。林下午與律師開記者會自清，並解釋英文經翻譯後有她自己的想法，措辭用語都不同，這個叫抄襲嗎？林也說，將PTT寫成PPT只錯一個英文字，這就是誤植而已。

林杏兒下午與律師翁詩淳在銘傳大學門口召開記者會，強調論文每字每句都是本人所寫，第一頁摘要就有講研究使用林日璇釋出的資料，林表示會向銘傳大學要求召開論文審查會議，自請調查，若論文有抄襲，呼籲校方盡快召開委員會，「如果真的有抄襲，我寧可這本論文不要了，但一定要還我清白！」

林杏兒會後也開放媒體針對其論文疑慮提問，並一一答覆。對於外界質疑林論文疑似直接將他人論文英文翻中文，林杏兒反問，「論文參考不能參考英文嗎？學術倫理有說不能參考英文嗎？」她強調，英文經翻譯後，有她自己的想法，措辭用語都不同，這個叫抄襲嗎？

林杏兒也被問起，論文中疑似將2008年總統大選首投族投票率的民調數字從54％改成55％，林認為這是認知問題，當時數字是54點幾%，她認為是55%，這只是文字表達不同而已。媒體也關心，林日璇的國科會計畫《2012年總統大選縱向研究》誤將PTT寫成PPT，林杏兒的論文也有同樣錯字，對此林解釋，兩種只錯了一個英文字，就是誤植而已。

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