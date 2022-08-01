國民黨團︰台海局勢緊張之際 陳明通忙收林智堅爛攤子適任嗎

國民黨立法院黨團1日召開「林智堅論文抄襲自己講不清楚！國安局長講三次！還是不清楚！」記者會，總召曾銘宗（左二）主持、副書記長洪孟楷（右一）、立委費鴻泰（左一）、賴士葆（右一）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

2022/08/01 16:49

〔記者黃靖媗／台北報導〕民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅被爆出論文抄襲爭議，其論文指導教授、國安局長陳明通昨發表聲明指出，是他先修林智堅的論文，再交給余正煌參考。國民黨今日上午召開記者會，批評在台海局勢緊張、全國關注美國眾議院議長裴洛西是否訪台之際，「國安局長居然在收論文的爛攤子」，國民黨不放心將國安交給這樣的國安局長。

國民黨立院黨團總召、立委曾銘宗表示，在全國關注美國眾議院議長裴洛西是否訪台、台海緊張之際，國安局長卻在昨日針對林智堅論文抄襲爭議，發表近2千字聲明，質疑這樣的國安局長「適任嗎？適格嗎？」，過去幾任國安局長，基本上不涉入政治領域，國民黨團非常不放心將國安交給陳明通這樣的國安局長。

曾銘宗指出，陳明通昨日發表的近2千字聲明裡稱，「先修正林智堅論文相關部分，再交給余正煌參考，余不清楚文字來源屬於林智堅，以為是陳的修改建議，逕行使用」，國民黨團要請教陳明通局長，所謂修正部分，是指整篇論文還是論文摘要？相關部分是哪個部分？批評陳明通貴為國安局長，卻越講越不清楚。

立委費鴻泰也批評，陳明通第1次用口頭聲明為林智堅護航，第2次寫了4千字聲明，昨天第3次發表了近2千字的聲明，每次講的都不一樣，先說是原創，之後又影射余正煌抄襲林智堅論文，昨天又變成先改林智堅的原創和研究方法，再交給余正煌。費鴻泰呼籲，林智堅應學習余正煌，至台大學術倫理委員會公開說明，清楚敘明當初論文寫作過程，陳明通也可以主動要求到台大學術倫理委員會，以指導教授的身分說明，以昭社會公信。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法