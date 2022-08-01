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    首頁　>　臺北市

    指揮中心︰桃機入境民眾免費防疫巴士 今起增雙北路線

    桃園國際機場公司副總經理洪玉芬。（指揮中心提供）

    桃園國際機場公司副總經理洪玉芬。（指揮中心提供）

    2022/08/01 16:26

    〔記者林惠琴／台北報導〕近期入境民眾增加，桃園機場增加疏運機制，桃園國際機場公司副總經理洪玉芬今日出席中央流行疫情指揮中心記者會表示，桃機提供免費防疫巴士，並擴大車隊，除了原來的中南部路線外，今日起再新增雙北路線，希望民眾可以多多利用。

    洪玉芬說明，防疫巴士從700多輛擴增至965輛，除了原來中南部路線4班次、停靠7地點外，今起新增雙北路線5班次，包含台北市停靠新生公園（濱江街、林安泰古厝對面）、新北市停靠新北市立三重體育館（新北大道一段、三重區衛生所對面），尖峰時段固定每小時發車，並在滿載時機動加開班次。

    不過，中南部停靠地點可由親友及防疫計程車接送入境者，雙北則是限定由親友接送入境者。

    另外，指揮中心日前宣布取消航空器貨艙消毒作業，僅保留行李上輸送帶時噴灑消毒，旅客可以少等50分鐘，但外界擔心增加變異株入侵社區風險，指揮中心指揮官王必勝表示，措施調整都是經過專家討論，坦言任何措施都有相關的風險，強調都會依照疫情現況調整。

    至於中華國際物流與運輸經營協會理事長李彌建議，清潔工作實施分艙分流，諸如兩航廈可由至少兩家公司共同經營，除了「競爭會產生效率」，也能避免人員混流，降低交叉感染機會、分散風險。王必勝回應，之前因應清零，防守非常嚴，分艙分流都有在做，現在社區感染風險很高，機場防疫沒有鬆懈，但也不會做更嚴格的分艙分流，平時相關工作人員感染監測、工作指引都已訂得很清楚，均有落實執行。

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