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    以為魯夫公仔值錢 到夾娃娃機店行竊只賣得350元

    吳嫌偷走放在夾娃娃機台上的魯夫公仔。（記者王冠仁翻攝）

    吳嫌偷走放在夾娃娃機台上的魯夫公仔。（記者王冠仁翻攝）

    2022/08/01 16:29

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市台大公館商圈周邊一家夾娃娃機店遭竊賊光顧，竊賊偷走機台上一隻正版航海王「魯夫」公仔，台主事後發現公仔不翼而飛，氣得報警。警方循線逮到涉案的20歲吳姓男子，他聲稱以為魯夫公仔價格不斐，缺錢花用才偷走轉售，但只賣了350元；北市警中正二分局今天公布吳的犯案手法，同時也呼籲店家不要隨意放置商品，避免遭竊。

    警方調查，20歲吳姓男子在日前早上8時許，跑到台北市公館商圈附近一家夾娃娃機店，他看準當時正是上班尖峰時刻、夾娃娃機店內無人，火速偷走放置在機台上方的一隻正版航海王魯夫公仔。台主事後發現價值1200元的魯夫公仔不見，查看店內監視器畫面發現遭竊，氣得報警。

    轄區警方調閱監視器畫面追查，發現竊賊得手後，徒步離開店家並往捷運站的方向前進；警方根據他進出捷運站的悠遊卡資訊，鎖定竊賊就是20歲吳姓男子，循線通知他到案說明。

    吳到案後，聲稱他以為這些公仔價格不斐，當時他因為缺錢花用，某次經過夾娃娃機電時發現有不少公仔都放置在夾娃娃機台上，他才偷走變賣牟利，但偷來的魯夫公仔他轉賣卻只賣了350元，且贓款已花用殆盡。吳最後被警方依竊盜罪嫌送辦。

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