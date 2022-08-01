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    林杏兒駁論文抄襲自請學倫審查 國民黨︰林智堅還不如議員參選人

    林杏兒下午開記者會表示，論文每字每句都是本人所寫。（記者蔡思培攝）

    林杏兒下午開記者會表示，論文每字每句都是本人所寫。（記者蔡思培攝）

    2022/08/01 16:14

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨副發言人林杏兒遭報導涉及論文抄襲，國民黨今回應表示，林杏兒已表示將自請召開學術倫理審定委員會並親自出席說明，呼籲民進黨桃園市長參選人林智堅應比照林杏兒標準，親自出席台灣大學及中華大學的學術倫理審議委員會，說明論文抄襲疑雲，會比在媒體上開100次記者會來得有效。

    國民黨指出，關於林杏兒論文是否抄襲，應由具法定權責之學校學倫會審查，當事人林杏兒亦勇於面對，除立刻召開記者會出示本人論文外，更表示將自請調查，申請學校召開學術倫理審查會議並出席說明。

    國民黨說，反觀作為桃園市長參選人的林智堅，至今仍不敢面對自己的論文爭議，除了在澄清記者會中，沒寫過論文的民進黨立委鄭運鵬說的話竟然比林智堅多以外，甚至優先向蔡英文總統說明而未前往台大說明，最後竟讓指導老師陳明通出面找出一套說法來扛責，這種種作為都讓人質疑，難道林智堅捍衛自己論文爭議清白的勇氣與決心的標準，連一位議員參選人都不如？

    國民黨呼籲，民進黨不必意圖圍魏救趙，以烏賊戰手法轉移焦點，林智堅的論文門如今越澄清疑點越多，更嚴重影響其本人政治誠信甚至民進黨黨政人士為其辯護者的名譽。

    國民黨表示，當國民黨議員參選人的論文遭受質疑，處理的方式是第一時間快刀斬亂麻、立刻公開拿出論文反擊並自請調查，反觀林智堅拖拖拉拉1個月還是無法說清楚，兩者比較有如天壤之別，誠摯建議林智堅應勇於出席台灣大學與中華大學2校的學倫會審議親自說明，而非透過政治手段處理學術問題。

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