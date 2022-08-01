駁抄襲自請銘傳大學調查 林杏兒：別拿真論文轉移林智堅論文焦點

林杏兒下午開記者會表示，論文每字每句都是本人所寫。（記者蔡思培攝）

2022/08/01 16:08

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨副發言人、台北市議員參選人林杏兒今遭爆銘傳大學公共事務學系碩士在職專班論文疑似以英翻中方式，抄襲政大教授林日璇相關論文。林下午與律師開記者會表示，論文第一頁摘要就有講研究使用林日璇釋出的資料，都有經過吸收以後再用自己文字表達，「這樣有違反什麼學術倫理嗎？」林也強調會向銘傳大學要求召開論文審查會議，自請調查。

林杏兒下午與律師翁詩淳在銘傳大學門口召開記者會，強調論文每字每句都是本人所寫，並會向銘傳大學要求召開論文審查會議，自請調查。林呼籲有心人別拿真論文轉移論文門焦點，也向桃園市長參選人林智堅喊話，應該比照她正當面對，她今天自請召開學術倫理委員會，也願意幫論文辯護，不像林智堅無視台大學術倫理委員會。

林杏兒表示，「民進黨不要用我這隻小雞想救母雞，等於用大砲在打小鳥」。林說，她現在身分是士林北投區參選人，但標題卻下國民黨副發言人，她質疑是在政治操作，而且這次只是有人匿名爆料，就變成這麼大的新聞，但先前國民黨台北市議員王鴻薇卻是具名爆料林智堅。

林呼籲匿名爆料者具名到學校檢舉，請學校開審查委員會，如果今天開審查委員會，她絕對會親自到場說明，不會像林智堅躲藏。林杏兒也批評民進黨不要轉移焦點，林智堅是現任政治人物，應該負上政治責任，林智堅指導老師陳明通也應該負責，陳明通是否也應該下台？

採取法律行動捍衛清白

林杏兒隨後針對論文解釋，她論文總共有113頁，第一頁摘要就有講研究使用林日璇釋出的資料，寫過論文的人都知道哪本論文沒有參考文獻，「哪個不是經過自己吸收以後再用自己文字表達，這樣有違反什麼學術倫理嗎？」林也說，過去為求謹慎有上比對系統，比對結果只有16%。林說，政治人物寫論文相當辛苦，所花時間也比他人多好幾倍，還要邊跑行程邊寫論文，匿名者可以沒證據就爆料、抹黑，對她不公平，她呼籲匿名者到校檢舉，她也會採取法律行動捍衛清白。

林杏兒律師翁詩淳表示，針對報導若有與事實不符、侵害林杏兒權益，已涉及刑法310條加重誹謗罪，選舉期間可能有違反公職人員選舉罷免法第104條之傳播不實罪疑慮，會協助林採取法律手段、捍衛其權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法