預估下週疫情微降或持平 羅一鈞示警：BA.5有傳染鏈不明散發情形

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增2例社區感染的BA.5個案，均是台北市的個案，至於南部船廠群聚的個案涉及BA.5家庭群聚、BA.2職場群聚，現在要追溯半個月前的來源，實在難已釐清源頭。（指揮中心提供）

2022/08/01 15:36

〔記者林惠琴／台北報導〕外界關注武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情受到變異株BA.5影響，中央流行疫情指揮中心表示，現階段社區感染BA.5個案的病毒序列均不同，研判可能是境外移入來源傳染鏈不明的境內散發情形，但未外擴到社區其他傳染鏈，顯示免疫防火牆仍有發揮一定效果，呼籲維持戴口罩、勤洗手措施，且暫時對邊境也不會鬆綁，以減少出現更多變異株本土個案。目前預估下週疫情仍稍微下降或持平。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增2例社區感染的BA.5個案，均是台北市的個案，至於南部船廠群聚的個案涉及BA.5家庭群聚、BA.2職場群聚，現在要追溯半個月前的來源，實在難已釐清源頭。

羅一鈞指出，今年累計4起、6例BA.5個案，包含1起為南部家庭群聚、3起北部病例，其病毒基因序列均不同，顯示現階段處於境外移入來源傳染鏈不明的境內散發情形，但都沒有外擴到社區其他傳染鏈，顯示免疫防火牆仍有發揮一定的效果，呼籲維持戴口罩、勤洗手措施，且暫時對邊境也不會鬆綁，以減少出現更多變異株本土個案。

羅一鈞說明，目前BA.5社區感染占比約在2%左右，預期占比會慢慢提升，8月中下旬以後會伴隨下一波BA.5疫情的攀升，正在加強偵測，以利及早掌握，並分析占比變化與有限疫調看看傳播方式有無不同，現在看起來都是以家庭感染為主。

指揮中心指揮官王必勝指出，目前預估下週疫情會稍微下降或持平，坦言對於BA.5的觀察，重症率與致死率相當重要。

至於家長憂心的孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）變化，羅一鈞說明，大概與本土疫情會晚1至2個月期間，多於確診後6週內發生，但也發現有7至9週發生，預估7月底已經是高峰，8月初會愈來越少，8月中旬將是先前這波疫情MIS-C接近尾聲，整波估計有80至100例。

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