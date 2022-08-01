81原住民族日回顧 原民會：原民權利已有長足進步

原民會主委夷將·拔路兒1日出席原住民族原權論壇上台致詞。（記者塗建榮攝）

2022/08/01 15:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天是原住民族日，原住民族委員會與國家人權委員會於圓山飯店辦理2022年原住民族原權論壇，原民會主委夷將·拔路兒（Icyang Parod）除了細數過去抗爭的歷史，也強調蔡總統上任後，已通過5種重要的法律，包括語言、教育、原保地補償、長照等，讓原住民權利有長足進步。

夷將表示，8月1日是原住民族日，是憲法將山胞稱呼正名為原住民的日子。自1984年開始，經過長達10年的訴求與抗爭，終於在1994年第3次修憲的時候，將憲法中具有歧視及同化意涵的山胞稱呼正名為原住民，並且在1997年第4次修憲，再將具有民族集體權意涵的原住民族稱呼納入憲法增修條文。

夷將提到，28年前正名運動的成功，是當時的原住民族團體、教會、國大代表及立法委員共同努力的成果，此外還有許多關鍵人物的支持與協助。蘇院長在1994年擔任民進黨秘書長的時候，同意將「原住民族條款」納入民進黨的修憲版本並列入朝野協商的議題，促使後來各黨派分別提案納入修憲條款。

另外，陳菊主委當年除了在國民大會跟民進黨國大黨團共同提案，並跟我們原住民族一起在街頭抗爭，共同完成了「山胞」正名為「原住民族」的目標。

夷將說，原住民族條款入憲後，各項訴求也逐一達成，原民會在1996年成立，陸續制定了許多保障原住民族權利的政策，其中最重要的，就是今天下午要討論的原住民族基本法。

而2016年蔡總統上任後，不僅代表政府向原住民族道歉，也成立原轉會，在過去6年期間，制定或修正「原住民族語言發展法」、「原住民族教育法」等5種重要的法律

此外，原住民保留地禁伐補償每年編列21億元，受益族人超過4萬2千人；照顧長者的文化健康站今年預算也提高到12.58億元，原住民族的權利保障已經有了長足的進展。

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