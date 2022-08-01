台北市長選戰聚焦解救內湖交通 交通局長：3人方向一致都可行

台北市長選戰近期聚焦內湖交通問題，台北市議員王鴻薇列出3組參選人提出的政策解方質詢北市交通局長及捷運局長，要求說明「誰的解方能解救內湖」。（記者鄭名翔翻攝）

2022/08/01 14:56

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長選戰近期聚焦內湖交通問題，台北市議員王鴻薇列出3組參選人提出的政策解方質詢北市交通局長及捷運局長，要求說明「誰的解方能解救內湖」；交通局長陳學台答詢稱，3人作法皆可行、方向均一致，捷運局長張澤雄也説，3人的短中長期規劃都一樣，惟有捷運才可徹底解決。

民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安、台北市副市長黃珊珊近來頻為內湖交通問題言詞交鋒；王鴻薇今於北市議會交通部門質詢時，列出3人目前提出的政策解方，包括陳時中將捷運建設縮短至8年，蔣萬安提出加速建置新捷運路線、尋求道路闢建，黃珊珊主張遷建松山機場增加聯外道路等，要求交通、捷運局長本於專業評估哪個方案最為可行。

陳學台表示，3人所提的方向均為一致，都是可行解方，而松機遷建討論已有20餘年，且此屬中央權責，但松機確實導致闢建內湖聯外道路受限，當前應是興建捷運最具可行性。

張澤雄指出，3位參選人提出的短中長期規劃都一樣，而惟有捷運才可徹底解決，但過去捷運工程光從中央核定到施工完成等，期間包含都市計畫變更、用地取得等，整體工期都會超過10年，且近年因營建缺工缺料嚴重，要縮短捷運工期將更為困難。

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