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    首頁　>　臺北市

    陳時中贏面大？ 蔣萬安：民進黨用總統規格打市長選戰

    蔣萬安今天下午出席松山區松基里鄰長自強活動餐會。（蔣萬安委員辦公室提供）

    蔣萬安今天下午出席松山區松基里鄰長自強活動餐會。（蔣萬安委員辦公室提供）

    2022/08/01 14:52

    〔記者蔡思培／台北報導〕最新台北市長選舉民調顯示，國民黨參選人蔣萬安民調雖最高，但民進黨參選人陳時中被選民看好贏面較大。蔣萬安今天表示，民進黨是用總統規格打台北市長選戰，他用有限資源面對最大的黨機器。蔣表示，他對台北市民的判斷有信心，「民調都是參考，但我們一定會贏！」

    蔣萬安今天下午出席松山區松基里鄰長自強活動餐會，並接受媒體聯訪。媒體詢問，《聯合報》民調指出，蔣萬安雖然民調最高，但看好度卻輸給陳時中，是否擔心最後有棄保。對此蔣表示，大家都感覺到民進黨在是用總統規格打市長選戰，蔣認為這是不對稱選戰，他用有限資源面對最大的黨機器，但他對自己非常有信心，也對台北市民判斷更有信心。

    蔣萬安說，他的團隊已逐步到位、即將完成，馬上就會提出39歲以下選民關心的居住正義、生育環境等議題，選戰就像長跑要配速、有節奏，他的節奏感越來越好，對自己越來越有信心，「民調都是參考，但我們一定會贏！」

    對於民進黨議員參選人顏若芳批評蔣近來割稻、搭捷運，都與過去連勝文參選台北市長策略雷同，蔣表示，他就是按照選戰節奏跟步調在進行，踏踏實實一步一腳印，走遍台北市的大街小巷，爭取民眾認同。

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