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    首頁　>　臺北市

    陳時中稱8年蓋捷運 蔣萬安：不是菜市場拍賣「喊大聲就快」

    國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，蓋捷運不是菜市場拍賣喊價「喊得大聲就比較快」。（蔣萬安委員辦公室提供）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，蓋捷運不是菜市場拍賣喊價「喊得大聲就比較快」。（蔣萬安委員辦公室提供）

    2022/08/01 14:48

    〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中喊出「上任後8年內蓋出一條捷運」，引來台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊不滿。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天也加入戰局，質疑蓋捷運不是菜市場拍賣喊價「喊得大聲就比較快」，蔣表示，捷運的規劃跟新建不是市長個人成就，而是市長為了市民不分黨派共同努力奮鬥的目標。

    近來陳時中拋出8年蓋捷運，卻被柯文哲批信口開河。蔣萬安今也說，孕育一條捷運線非常不容易，陳不應該在選舉時信口開河、空口說白話。蔣說，其實台北市交通建設都是歷任市長一棒接一棒共同完成，最早前台北市長黃大洲6線齊發，後來陳水扁繼續推動，馬英九、郝龍斌任內陸續完成多條捷運路線，甚至規劃新路線。

    蔣萬安強調，未來他若當選台北市長，一定盡全力就目前還未完成的捷運路線加速進行，同時思考規劃闢建新路線可能性。蔣也調侃陳時中，蓋一條捷運絕對不是像菜市場拍賣喊價，喊得大聲就比較快，捷運對台北市民太重要了，每位市長雖無法在任內完成所有捷運規劃，但路網不斷擴大，讓市民朋友享受便利成果。

    蔣認為，捷運的規劃跟新建不是市長個人成就，而是市長為了市民不分黨派共同努力奮鬥的目標，未來他也會踏踏實實做事，把握每一天，讓現在捷運工程加速進行，讓市民更早享受便利成果。

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