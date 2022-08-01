上半年跳電逾3700次 民眾黨團籲提高電力系統可靠度

立院民眾黨團今日上午召開記者會，呼籲政府加快再生能源布局，提高台灣電力系統可靠度。（立院民眾黨團提供）

2022/08/01 14:45

〔記者黃靖媗／台北報導〕今年夏天不少氣象站測出歷史高溫，炎熱的天氣讓用電量高升，台電今年上半年全台累積3794起跳電事故，分析跳電背後的原因，其中設備因素占39%、鳥獸碰觸等外力因素占43%。立院民眾黨團今日上午召開記者會，呼籲政府加快再生能源布局，提高台灣電力系統可靠度。

立委邱臣遠表示，氣候變遷將造成夏季更長、更熱，目前國內推動電動車產業，勢必會使得用電量進一步增加，經濟部報告預估今年尖峰負載3970萬瓩 ，但上週瞬時尖峰負載已連續3天突破4000萬瓩，22日更達4074.8萬瓩，全國各地陸續傳出供電設備不堪負荷、區域停電等事故。隨著台灣積極發展再生能源，白天光電發電量大增，但夜間光電無法出力，電力調度面臨夜尖峰的挑戰，呼籲台電應針對此問題構思因應方法。

民眾黨黨團主任陳婉惠也指出，停電危機重創台灣部分民生產業，餐飲業、醫療業，及路上的交通號誌都會受到停電影響，政府應檢討能源政策，而非只會喊口號，蔡英文總統2015年競選時曾保證，未來不會缺電，如今卻經常在跳電，呼籲官員不要繼續躲在辦公室吹冷氣做決策，應該重新檢討能源政策、改善供電系統。

民眾黨發言人、台北市松山信義區市議員參選人楊寶楨則表示，政府應該明確和國人說明，台灣到底缺不缺電？若僅是電網問題，那解決方法為何？而不是在這麼熱的夏天，讓大家三天兩頭輪流體驗跳電，再推小動物出來扛責，民眾討生活已經很不容易，只希望供電穩定，停電不要變成常態。

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