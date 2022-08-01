BA.5燒入北部社區增1男1女 高雄船廠群聚檢出BA.2告一段落

指揮中心今公布最新個案病毒定序結果，新增2例社區感染BA.5病例，分別為北部30多歲男性與30多歲女性。（指揮中心擔供）

2022/08/01 14:16

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日公布最新個案病毒定序結果，新增2例社區感染的BA.5病例，分別為北部30多歲男性與30多歲女性。至於高雄造船廠群聚感染事件，新增2例員工病毒定序結果，1例無法定序、1例BA.2，此案告一段落，未發現外擴情形。

針對新增2例社區感染的BA.5病例，羅一鈞說明，其中1例為北部30多歲男性，曾接種3劑疫苗，近半年無出國史，7月24日出現發燒等症狀，PCR檢測陽性、Ct值21，病毒定序為BA.5，進一步匡列2名同住家人，1人陰性，1人陽性、Ct值32，陽性個案曾在7月25日開車載送30多歲男就醫，自己再於28日發病，病毒仍待定序，但研判可能遭其傳染，初步評估為社區感染。

另1例為北部30多歲女性，曾接種2劑疫苗，近半年無出國史，7月23日出現發燒等症狀，快篩陰性，但症狀持續，24日進一步PCR檢測呈陽性、Ct值小於19，病毒定序為BA.5，進一步匡列6名同住家人均陰性，職場匡列3人，2人陰性，1人陽性，陽性個案7月24日有確診過，發病日接近，但Ct值小於30，是否有關聯仍待定序結果而定。

另外，高雄感染Omicron BA.5的50多歲船廠男（指標個案），其確診的2名兒子病毒經定序均為BA.5，職場有定序結果的4例個案則均為BA.2，最後2例船廠員工定序也出爐，1例無法定序、1例是BA.2，因此羅一鈞指出，此案告一段落，未發現外擴。

指揮中心統計，目前本土BA.5累計13例，包含4起共6例社區感染，3起北部、1起南部；其餘7例與接機有關。

至於境外移入定序結果，新增檢出1例BA.4及51例BA.5，個案分別為27例男性、25例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今年7月15日至7月24日。

其中檢出BA.4個案為美國（1例）；檢出BA.5個案分別自德國（7例）、美國（5例）、越南（4例）、西班牙、新加坡、義大利及韓國（各3例）、馬來西亞、比利時、阿拉伯聯合大公國、英國、加拿大、委內瑞拉、印尼、瑞士及日本（各2例）、澳大利亞、法國、希臘、荷蘭及土耳其（各1例）移入。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

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