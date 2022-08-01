原住民族日 蔡總統：持續促進社會對原住民族權利的理解

總統蔡英文1日出席原住民族原權論壇上台致詞。（記者塗建榮攝）

2022/08/01 14:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天是原住民族日，原民會今天舉辦「2022年原住民族原權論壇」，總統蔡英文受邀到場。蔡總統表示，期許國家人權委員會秉持獨立機關的立場，接軌國際人權標準，持續提出評估意見和調查報告，促進台灣社會對原住民族權利的理解，不只向原住民族致敬，也向原住民族學習。

今天論壇包括行政院長蘇貞昌、監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod、政務委員兼發言人羅秉成、客家委員會主任委員楊長鎮、立法委員伍麗華、廖國棟等皆到場支持。

蔡總統致詞時指出，6年前的這一天，總統府開始推動原住民族歷史正義和轉型正義工作；2年前的這一天，監察院的國家人權委員會也掛牌運作了。而今年的原住民族日，很高興可以看到國家人權委員會與原民會共同舉辦「原權論壇」，這就是政府跨部門攜手合作，落實「族群主流化」的例子。

蔡總統提到，從國際脈絡來看，原住民族的權利確實是人權議題裡十分重要的一部分。從聯合國人權兩公約、聯合國原住民族權利宣言，再到國內的《原住民族基本法》，這些彼此呼應的人權論述都指出了原住民族基於土地、語言、文化和獨特認同而產生的權利，必須要受到足夠的尊重和保障。

蔡總統指出，政府之所以努力推動原住民族政策，也是要跟上國際趨勢，保障原住民族的權利。這幾年來，重視原住民族的語言權，支持族語的傳承、發展。現在，在政府的會議當中，已經逐漸發展出族語同步口譯的機制。

蔡總統進一步指出，重視原住民族的文化權，支持文化的傳播、推廣。現在，原住民族廣播電台已經成立了。她也注意到，許多年輕的族人在YouTube、Instagram或Podcast上，都非常活躍。

蔡總統說，族人最關切的土地權，政府則是不斷釐清土地歷史，協助族人取得保留地的權益。現在，「原住民族保留地管理利用條例」草案也正在立法院審議當中。

蔡總統表示，透過以上的努力，期待每年8月1日不會只是「原住民族自己的日子」，而是屬於所有台灣人的原住民族日。讓我們跟著原住民族委員會和國家人權委員會的腳步，向原住民族致敬，也向原住民族學習。蔡總統最後並以阿美族語向現場參與人士喊話「加油。Sa’icelen !」。

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