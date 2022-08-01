澳駐台代表同慶原住民族日 期待續深化與台灣原民交流合作

8月1日是原住民族日，澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）特別錄製影片，與台灣朋友們一同慶祝豐富多元的原住民文化、語言、傳統及成就。（澳洲駐台辦事處提供）

2022/08/01 14:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕8月1日是原住民族日，澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）特別錄製影片，與台灣朋友們一同慶祝豐富多元的原住民文化、語言、傳統及成就。露珍怡說，這些是國家身份認同很關鍵的一部分，也是澳台之間非常特殊的連結。澳台近幾年更密切地合作，深化原住民族社群間的交流，很期待持續共同努力，達到和解，並以推動原住民族的機會為目標。

露珍怡分享，台灣有原住民族日，澳洲在7月也有「澳洲原住民與托勒斯海峽島民紀念週」，在此期間慶祝原住民族的成就，及原住民與托勒斯海峽島民重要的文化與資產。露珍怡說，原住民交流是澳台之間非常特殊的連結，我們的原住民交流、民間經貿往來、文化藝術連結從未如此密切，她也非常感謝原住民族委員會支持緊密的合作。

露珍怡說，澳洲為慶祝辦事處在台灣成立40週年，在台北及高雄舉辦「澳台情誼年」活動。作為慶祝一環，推動了「藝術交流夥伴計畫」，深化澳台藝術家（特別是原住民藝術家）之間的藝術文化連結。另外，澳洲也推出「40年，40個故事」計畫，從澳洲或台灣觀點，講述包括原住民在內的故事，讓大家感受澳台之間深厚的友誼。

露珍怡也介紹澳台之間原民藝術的交流，包括近期澳洲昆士蘭美術館與現代藝術館主辦的「亞太當代藝術三年展」，由8位台灣原住民藝術家及兩位策展人參與的「天與地之間：台灣原住民族當代藝術」特展，是台灣原住民藝術家赴海外參展規模最大的一次。台灣排灣族的阿儒瓦苡．篙瑪竿（武玉玲）也獲邀參加「第23屆雪梨雙年展」，成為首位參與此盛事的台灣原住民藝術家。

澳洲辦事處也支持「2021年高雄電影節」，放映以原住民為主題的澳洲電影，並舉辦電影座談探討原住民的和解、文化與歷史。另外，澳洲也與南科考古館合作，舉辦「第一浪潮：當代澳洲與台灣原住民時裝藝術展」；展出來自澳洲本迪戈美術館的作品，結合台灣原住民設計師的創作。

此外，露珍怡提到，她去年12月亦出席「2021年南島民族論壇」，來自澳洲托勒斯海峽管理局的代表更是首次以觀察員身分與會。澳洲也參加「南島民族論壇」架構下的「原住民族經濟發展論壇」，討論如何支持原住民創業家、地方組織、小型與微型企業，以及地方政府，掌握經濟發展機會。

露珍怡也特別提到「原住民族經濟貿易合作協議」的簽訂與生效，她強調，澳洲非常歡迎此協議，這是第一個認可並支持原住民企界與業者的全球性經貿協議，盼藉此強化原住民族的經濟發展機會，也很期待與台灣、紐西蘭、加拿大及其他夥伴，一起建立合作連結，並促進包容性貿易與經濟成長。

露珍怡說，我們與世界的連結始於我們是誰、我們的身份認同。澳洲是世界上現存最古老文化的國家，致力於確保原住民的聲音與經驗能成為澳洲國際參與的核心，包括制定「原住民外交政策」。今日很榮幸與台灣共同慶祝台灣原住民族的歷史、文化與成就。我們將繼續一起努力，攜手為世界各地的原住民族創造發展的機會；確保原住民的權利與傳統都得到尊重；以及讓所有原住民族都能充分參與這自由、開放與更加公平的社會，並從中獲益受惠。

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