林智堅主視覺與陳時中相似？ 鄭運鵬：視覺系統與主要訴求都不同

民進黨桃園市長參選人林智堅公布主視覺，主打「年輕桃園、堅定向前行」。（擷取自林智堅臉書）

2022/08/01 14:15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅公布主視覺，主打「年輕桃園、堅定向前行」，由設計師聶永真、燻雞（陳聖智）操刀，影片曝光後被認為跟黨內台北市長參選人陳時中主視覺很像，對此，林智堅競選團隊總幹事鄭運鵬表示，2人的視覺系統與主要訴求都不同。

鄭運鵬表示，全台灣的縣市長選舉都已經開始，他們的主視覺及陳時中的主視覺均領先其他參選人公布，這也代表著他們已經準備很久、也準備好了，林智堅的主視覺團隊由聶永真工作室負責，而陳時中則由其兒子陳彥安操刀，都是非常有正面精神，但2人視覺系統完全不同、主要訴求也不同，各自具有指標意義及符合桃園市、台北市需求，其中，聶永真是從「年輕桃園、堅定向前」來出發，非常棒也符合桃園的需要，若有人認為有相似的部分，對2位設計師來說並不公平。

林智堅主視覺影片另被國民黨桃園市議員參選人凌濤、台北市議員徐巧芯諷刺滿滿的字體是「複製貼上」，設計師陳聖智今天凌晨也在臉書發文反擊，「你們要去黏著林智堅留言不關我的事」，動畫影片全程由他們負責，政黨完全沒有任何干涉，乃至於為了台灣美學努力，卻得到那種羞辱平面設計師、動態設計師、字體設計師的言語，一點都不好笑，不關心美學沒關係，但請尊重專業，拿出常人該有的品德，停止霸凌與污衊專業的行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法