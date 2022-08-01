為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    林智堅主視覺與陳時中相似？ 鄭運鵬：視覺系統與主要訴求都不同

    民進黨桃園市長參選人林智堅公布主視覺，主打「年輕桃園、堅定向前行」。（擷取自林智堅臉書）

    民進黨桃園市長參選人林智堅公布主視覺，主打「年輕桃園、堅定向前行」。（擷取自林智堅臉書）

    2022/08/01 14:15

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅公布主視覺，主打「年輕桃園、堅定向前行」，由設計師聶永真、燻雞（陳聖智）操刀，影片曝光後被認為跟黨內台北市長參選人陳時中主視覺很像，對此，林智堅競選團隊總幹事鄭運鵬表示，2人的視覺系統與主要訴求都不同。

    鄭運鵬表示，全台灣的縣市長選舉都已經開始，他們的主視覺及陳時中的主視覺均領先其他參選人公布，這也代表著他們已經準備很久、也準備好了，林智堅的主視覺團隊由聶永真工作室負責，而陳時中則由其兒子陳彥安操刀，都是非常有正面精神，但2人視覺系統完全不同、主要訴求也不同，各自具有指標意義及符合桃園市、台北市需求，其中，聶永真是從「年輕桃園、堅定向前」來出發，非常棒也符合桃園的需要，若有人認為有相似的部分，對2位設計師來說並不公平。

    林智堅主視覺影片另被國民黨桃園市議員參選人凌濤、台北市議員徐巧芯諷刺滿滿的字體是「複製貼上」，設計師陳聖智今天凌晨也在臉書發文反擊，「你們要去黏著林智堅留言不關我的事」，動畫影片全程由他們負責，政黨完全沒有任何干涉，乃至於為了台灣美學努力，卻得到那種羞辱平面設計師、動態設計師、字體設計師的言語，一點都不好笑，不關心美學沒關係，但請尊重專業，拿出常人該有的品德，停止霸凌與污衊專業的行為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳明通說明林智堅論文案 鄭運鵬：沒做的事最難證明 爭議到此為止
    2022/07/31 16:59

    陳明通說明林智堅論文案 鄭運鵬：沒做的事最難證明 爭議到此為止
    藍、白狂攻林智堅論文案 陳時中：須專業判斷而非競選題目
    2022/07/31 12:33

    藍、白狂攻林智堅論文案 陳時中：須專業判斷而非競選題目

    優存3%！數位帳戶全攻略享6200元
    駁高嘉瑜「換堅說」 鄭運鵬：同黨都不理解 受害誰幫妳？
    2022/07/27 14:49

    駁高嘉瑜「換堅說」 鄭運鵬：同黨都不理解 受害誰幫妳？
    林智堅下鄭運鵬上？ 鄭：現實上不會發生
    2022/07/25 11:48

    林智堅下鄭運鵬上？ 鄭：現實上不會發生

    「您的一票，決定愛的力量」實踐認真永續
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播