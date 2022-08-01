提7/22數據 林靜儀：政府持續努力將再生能源配比拉上來

立法院民進黨團副幹事長林靜儀。（記者謝君臨翻攝）

2022/08/01 14:04

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民眾黨團批評政府用電報告失準、綠能又趕不上進度，供電不穩導致全國各地停跳電事故不斷。對此，民進黨團副幹事長林靜儀舉7月22日為例，當天非常炎熱，用電創新高，但同時太陽能光電占總體電力約17%，強調政府持續努力將再生能源配比拉上來，也希望朝野政黨一起努力，讓供、配電系統更穩定。

針對民眾黨團質疑供電部分，林靜儀今（1）日於民進黨團輿情記者會中提供兩項資訊，一是7月22日的用電數據，強調當天太陽能光電占總體電力約17%；民進黨執政後，一直希望把再生能源，包含太陽能或其他部分盡量拉上來，這邏輯很清楚，太陽很大、炎熱時，正是用電需求高的時候，把太陽能轉為電力，邏輯非常合理。

她說，推動太陽能等再生能源部分，政府一直在做準備，備載容量和發電量能目前都是充足的，幾次跳電最主要是配電纜的部分，因此，健全電纜、輸電系統是接下來的重要議題，希望朝野政黨支持，一起努力讓供、配電系統更穩定。

另一部分，林靜儀指出，台電有即時各機組發電量，今早9點40分左右，還不是太陽最大的時候，太陽能發電占整體供電9.689%，而部分台灣民眾以為核電是重要的供電來源，今早核能供電占比為7.869%。她說，目前還是傾向逐漸以燃氣取代燃煤，也將太陽能等再生能源盡量做到供電調配。

她也重申，在未來2025年之前，政府希望盡量逐漸讓燃煤往下走，增加燃氣供電比例，盡量努力讓再生能源有更好的供應；夏天太陽能、冬天風力，這些都是我們在再生能源上，正在努力、也非常有潛力的方向。

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