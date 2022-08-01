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    首頁　>　臺北市

    擴大不孕症補助推手論「字」算 管碧玲︰蔣幕僚不必「孩子氣」

    國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室發言人黃子哲，以陳時中回應質詢的字數來回應誰是推動擴大不孕症補貼的推手，立委管碧玲回應說「不必孩子氣」。（資料照）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室發言人黃子哲，以陳時中回應質詢的字數來回應誰是推動擴大不孕症補貼的推手，立委管碧玲回應說「不必孩子氣」。（資料照）

    2022/08/01 13:55

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安自稱推動「擴大不孕症人工生殖補助方案」，被民進黨台北市長參選人陳時中團隊政策總召集人管碧玲諷自誇；蔣辦公室今（1）天回擊指綠營無賴，蔣辦發言人黃子哲還以陳時中當時只回應管44個字，回應蔣213個字，佐證蔣的提議才是關鍵；管碧玲得知後表示，「拿備詢官員回答的字數比較誰才是推手，真是小孩子氣啊！」並說他沒必要邀功。

    蔣萬安競選辦公室發言人黃子哲、國民黨立委李德維、洪孟楷等人今天在國民黨中央黨部召開記者會。黃子哲表示，蔣萬安推動擴大不孕症補助促成衛福部改變政策，這是好事，卻被綠營說成自誇、搶功，綠營不能如此耍無賴，抹煞蔣萬安的努力；並舉2020年陳時中回應管碧玲質詢44個字，重點是「願意來研議」，回應蔣萬安說了213個字，並具體提出階梯式補助概念，呼籲管碧玲不要欺騙台北市民。

    管碧玲說，幕僚不必孩子氣，他們不必邀功!她自2020年9月28日首次質詢就提出完整的統計、國際政策比較，具體要求擴大補助不孕症生產，並追蹤政策發展；時隔半年，相關經費和政策逐步成熟，輪到蔣萬安質詢時，衛福部部長才有政策內容可以討論。「國民黨竟說我在邀功，我都還沒講萬安割稻」。

    管碧玲表示，成熟的政治人物都一定知道，可行的政策，技術官僚必須經過法令研析、穩定衡平、預算控管、執行配套等程序，絕不是今天質詢，明天就能端出來上路。「拿備詢官員回答的字數比較誰才是推手，真是小孩子氣啊！」

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