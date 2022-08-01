擴大不孕症補助誰的政績？ 國民黨︰蔣萬安才是keyman

國民黨中央黨部媒體中心召開「蔣萬安成功擴大不孕症補助對象--民進黨可以跟拜但不能無賴」記者會。（記者王文麟攝）

2022/08/01 13:49

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安稱經過自己在立法院質詢、提案成功推動不孕症人工生殖補助，被稱做「助生叔叔」，遭民進黨立委管碧玲、林靜儀接連嗆「攬功」，蔣萬安競選辦公室今反批，當時擔任衛福部長的民進黨台北市長參選人陳時中是拿香跟拜，蔣萬安才是「keyman」。

針對蔣萬安稱推動不孕症人工生殖補助，蔣萬安競選辦公室今在國民黨召開記者會，蔣辦發言人黃子哲表示，蔣萬安長期推動擴大不孕症補助，促進衛福部在去年7月1日擴大補助政策，陳時中願意拿香跟拜是好事，但不該如此耍無賴，抹殺蔣萬安的努力。

黃子哲指出，蔣萬安在推動這項政策，質詢有建議，立院有提案，媒體有報導，是鐵證如山，這項政策受惠不少不孕症家庭父母，大家一起推動，一起努力，在政策過程中扮演「keyman」的就是蔣萬安。

蔣辦發言人、國民黨立委李德維則說，蔣萬安過去在立院衛環委員會非常關心不孕症議題，提出許多主張，後來衛福部也是依據相關建議做開放，衛福部當時放寬補助對象，完全是因為蔣萬安在衛環委員會的質詢，就是蔣萬安質詢時要求陳時中，陳時中才開口會放寬相關補助。

李德維提到，管碧玲確實在2020年9月28日在衛環委員會就提出擴大補助的概念，在10月6日也邀國健署來研議擴大補助方案，但並沒有採取實際相關的行動，管碧玲確實先提出，但沒有持續追下去，基本上還是後來因為蔣萬安質詢提出，才真正能落實。

蔣辦發言人、國民黨立委洪孟楷諷刺，民進黨年底選戰是不是定調就是要「抄」？但民進黨不要只會抄，還要把出處講出來，政策攻防，凡走過必留下痕跡，誰提出？誰建議？誰要求？一目了然。

洪孟楷表示，擴大不孕症補助去年7月1日正式上路，但之前只有中低收入戶的夫妻可以獲得補助，往回推，最具體提出要擴大補助的就是蔣萬安﹔在去年3月21日，蔣萬安質詢陳時中，質詢完後當天提出臨時提案，內容呼籲放寬不孕症補助到一般家庭，但要有排富條款，臨時提案通過後，7月1日政策正式上路，「感謝當時陳時中願意抄蔣萬安好的政策」。

黃子哲也提到，管碧玲批評蔣萬安搶功，稱是她先質詢陳時中，但回顧2020年9月28日當時質詢內容，陳時中只回應管碧玲44個字，重要的部分僅提到「我同意」、「我們來研議」，反觀陳時中在2021年3月回應蔣萬安時肯定蔣萬安的建議，還同意擴大補助。

「沒有比較，沒有傷害」，黃子哲說，陳時中在回應蔣萬安關於人工生殖補助時，總共回答213字，具體提出要參考蔣萬安相關提議，跟管碧玲的答詢天差地別，管這樣還想邀功？

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